Espectacular persecución y arresto a un ladrón kamikaze en Burgos

De meras sospechas a una persecución en toda regla por las calles de Burgos a un ladrón que no tuvo reparo alguno en poner en riesgo la seguridad de otros conductores. En plan kamikaze, un hombre de 42 años no tuvo reparo alguno en poner en riesgo la seguridad de otros conductores mientras intentaba huir de la Policía a toda velocidad por varias calles de la ciudad.

El suceso tuvo lugar hace unos días. Eran las 00:20 horas cuando una patrulla de la Policía Local circulaba por la calle Lavaderos. En un momento dado, los agentes se fijaron en un individuo que manipulaba diversos enseres en el interior de una furgoneta estacionada. Al percatarse de su presencia, el sospechoso emprendió la huida de forma apresurada en un vehículo, de la marca Citröen, aparcado en doble fila.

Los agentes intentaron darle el alto, sin éxito, iniciándose una persecución a gran velocidad por la calle Vitoria. Durante la huida, el conductor rebasó varios semáforos con la luz en rojo y llegó a circular en sentido contrario por la plaza del Rey en dirección a la BU-11, generando un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Ante la peligrosidad de la situación, se activó un amplio dispositivo al que se sumó la Policía Nacional con el objetivo de taponar posibles vías de escape. Finalmente, el vehículo fue localizado y los agentes observaron cómo el conductor lo abandonaba para continuar la huida a pie, siendo finalmente interceptado y detenido.

Tras la detención, se recuperaron diversos objetos que habían sido sustraídos de la furgoneta. Al verificar la identidad facilitada por el detenido, los agentes comprobaron que los datos eran incorrectos, de tal manera que se le imputó un presunto delito de falsedad documental. Además, se constató que pesaba sobre él una orden de ingreso inmediato en prisión. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.

Desde la Concejalía de Seguridad se pone en valor el arrojo y la determinación de los agentes intervinientes, quienes pusieron en riesgo su integridad física al circular tras el vehículo en sentido contrario por la BU-11, activando en todo momento los sistemas acústicos y luminosos para alertar al resto de conductores y evitar un accidente de graves consecuencias