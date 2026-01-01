Seis agresiones y cuatro peleas en Burgos durante las primeras horas de 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Después de las uvas, muchas horas de fiesta por delante. Y con los servicios sanitarios alerta, como siempre, por lo que pueda pasar. Porque lo habitual, desgraciadamente, es que se produzcan peleas y agresiones durante la Nochevieja. En el caso de Burgos, la sala de operaciones del 112 ha tenido que atender una decena de avisos recién estrenado 2026.

De las 28 agresiones comunicadas al 112 en Castilla y León, seis se produjeron en Burgos. A ello hay que sumar cuatro peleas. La más grave, en Aranda de Duero, se saldaba con un joven de 25 años herido tras recibir un empujón en la calle Hospicio pasadas las 6 la madrugada. A raíz del incidente, se movilizó a la Policía Nacional y Local. También al Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.

Según informa el 112, se han gestionado un total de 896 llamadas en la Comunidad. 28 por agresiones, 18 por trifulcas, 71 por incidentes sanitarios en espacios públicos y 83 por molestias ocasionadas a vecinos, en la vía pública y establecimientos de ocio nocturno.

La última llamada de 2025 se producía tan solo dos segundos antes de que empezase el nuevo año en Mayorga (Valladolid) debido a un incidente sanitario. Poco después, ya iniciado el nuevo año, se requería asistencia médica en un domicilio de la misma provincia, concretamente en Simancas.

Aparte de los episodios violentos registrados en Burgos, la sala de operaciones del 112 atendió 22 avisos por peleas (dos en Ávila, dos en León, uno en Palencia, seis en Salamanca, tres en Segovia, uno en Soria, seis en Valladolid y uno en Zamora) y 14 por peleas (dos en Ávila, dos en León, uno en Palencia, uno en Salamanca, uno en Segovia, dos en Soria, dos en Valladolid y dos en Zamora).