La RSE en la empresa de Burgos. El 76% de las compañías implanta políticas medioambientales

El tejido empresarial burgalés avanza en la aplicación de criterios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en su día a día. Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos,FAE, se observa un«escenario favorable, con avances significativos en la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno». La patronal burgalesa ha analizado el grado de cumplimiento en una encuesta entre 52 empresas de la provincia donde se desgaja que la principal preocupación es medioambiental.

Siete de cada diez negocios aplican en su día a día medidas vinculadas a la sostenibilidad. El 45% lo realiza de manera formal o reglada, mientras que el 31,4% lo lleva a cabo de manera informal. Una preocupación que tiene mucho que ver con la anticipación a lo que está por venir en esta materia.

Ocho de cada diez compañías apuestan por las medidas de gestión de residuos y reciclaje y seis de cada diez por la reducción del consumo energético. El 40% cuenta con energías renovables en su suministro energético y el 36,5% tienen en cuenta medidas de reducción del consumo del agua. Solo el 3,8% de los negocios encuestados no aplica ninguna medida medioambiental, lo que «evidencia un alto grado de concienciación por parte del tejido empresarial burgalés».

Medidas que se cumplen, pero no se analizan ni se certifican lo suficiente. El 53% no realiza una evaluación de su impacto medioambiental y el 52% no cuenta con certificados medioambientales que acrediten estas prácticas sostenibles.

Definir negro sobre blanco los criterios medioambientales, de ética y buen gobierno y de compromiso social y laboral son claves desde un punto de vista empresarial. El 55% de las empresas de Burgos asegura que tienen en cuenta estos criterios sociales y sostenibles para elegir a sus proveedores. «La selección de proveedores muestra una tendencia positiva hacia la integración de criterios RSE, lo que refleja una orientación creciente a modelos de compra responsable», señala el informe de FAE.

De esta manera, más de la mitad de las empresas encuestadas tienen en cuenta aspectos como el uso de producto local, la huella de CO2, la diversidad, la inclusión o los plazos de pago, además del precio en la elección de sus proveedores. Esto «permite que Burgos avance hacia una cadena de suministro más responsable, con un porcentaje mayoritario de empresas que ya incorporan criterios de RSE en sus decisiones de aprovisionamiento».

Ética y buen gobierno

Otro de los pilares de la RSE es la aplicación de criterios de ética y buen gobierno en el desarrollo de la actividad empresarial. Algo más de la mitad de las empresas de Burgos tienen un código de ética o buena conducta y el 49% tiene implantadas políticas de cumplimiento normativo, denominadas compliance. En este aspecto, el informe determina la necesidad de «reforzar la comunicación interna y la formación» puesto que el 41,2% no lo aplica y el 9,8% no sabe si lo tiene implementado o no.

En cuanto a la implicación del ecosistema de la empresa en las decisiones estratégicas, necesita también una mejora. El 53% realiza una comunicación estructurada y participativa, el 35% reserva esta información al equipo directivo, mientras que el 12% no habla de esta estrategia para implicar a todos los estamentos de la compañía.

En un entorno en el que lo que haces y cómo lo haces cuenta tanto como por cuánto lo haces, las empresas buscan apoyo para cumplir estos criterios de RSE. Siete de cada diez empresas consideran necesario realizar acciones formativas en estas materias, así como apoyos técnicos y económicos. Entre las temáticas en las que se reclama más formación o apoyo técnico está medio ambiente y sostenibilidad (44,2%), integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su actividad empresarial (25%), elaboración de memorias de sostenibilidad (23%), relaciones con la comunidad (19%), igualdad y diversidad (17,3%) y sobre buen gobierno y ética empresarial (13,5%). Para FAE esta demanda refleja «una visión cada vez más integral de la RSE en las empresas». Un apoyo que reclaman en forma de asesoramiento personalizado o en planes de formación y talleres prácticos en el 40% de los casos o en la elaboración de guías o manuales para el 37% de los encuestados.