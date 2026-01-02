El 88% de las empresas burgalesas facilitan la conciliación laboral y familiar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El compromiso social y laboral es uno de los tres apartados que miden la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, y en Burgos se materializa, especialmente, en favorecer la conciliación laboral y familiar de los trabajadores. Casi nueve de cada diez empresas, el 88,5%, promueve medidas de conciliación en su organización, con lo que «está ampliamente asumida como un elemento clave del bienestar laboral en el tejido empresarial burgalés». Aun así, el 11,5% aún no lo contempla, aunque hay medidas que ya son obligatorias por ley.

Lo mismo sucede con el plan de igualdad. Se trata de un análisis obligatorio para las empresas con más de 50 trabajadores, pero solo lo aplican el 58% de las empresas encuestadas (si bien el 59,6% de los negocios que han participado tienen menos de 50 empleados). El 5,8% de las compañías lo están desarrollando, pero en el 36,5% de las sociedades no hay visos de ponerlo en marcha.

En cuanto a la aplicación de medidas de igualdad de género en las compañías burgalesas, está más generalizado. Más del 73% de las empresas lo tienen en cuenta, aunque el 42,3% lo plantea de manera formal y el 30,8% lleva a cabo acciones puntuales o informales en materia de igualdad. La inclusión de colectivos vulnerables también está muy desarrollado. El 55,8% realizan acciones de incorporación de personas con discapacidad o inmigrantes, el 9,6% lo tiene previsto, aunque el 34,6% no es algo que contemple.

Por otro lado, se desarrolla en un alto grado la promoción de la salud y el bienestar entre los trabajadores. El 82,4% lleva a cabo alguna acción donde el 35,3% de las compañías lo desarrolla dentro de un plan estructurado en su relación con la masa laboral de la entidad. «Este incremento en el porcentaje está relacionado, entre otros factores, con las acciones impulsadas por FAE para promover la salud y el bienestar en las empresas con iniciativas deportivas, programas de prevención de adicciones y la creación de organizaciones saludables», señala el estudio.

Formación continua

Algo no tan extendido tiene que ver con la formación continua de los trabajadores. El 48,1% del empresariado burgalés desarrolla un programa anual y estructurado de desarrollo de competencias de su equipo. El 34,6% desarrolla estas acciones de manera puntual, en función de las necesidades concretas, pero un 17,3% no lo tiene en cuenta. Un aspecto clave que incide directamente en la actualización y optimización de los procesos productivos en los diferentes departamentos de una empresa. Es una de las claves, junto con los criterios de bienestar, conciliación e igualdad, que posicionan a las compañías que los aplican para captar talento en un contexto de difícil cobertura de algunos perfiles profesionales. Por ello, en FAE consideran «la planificación de la formación como herramienta estratégica».