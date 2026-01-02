Un motorista herido en Burgos con lesiones en el costado y la cabeza

Sacyl atiende a un joven de 20 años tras caerse de la moto en Burgos.JCYL

Un joven de 20 años ha resultado herido este viernes en Burgos después de sufrir un accidente de moto mientras circulaba por el barrio de Gamonal.

Eran las 20:53 horas cuando la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando del incidente en la calle de Los Titos. Una vez recogida la información, se contactó inmediatamente con Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Ya en el lugar, los facultativos atendieron al joven después de enviar una ambulancia. Según explicó él mismo, padecía dolores en la cabeza y un costado.