Comida de lujo: el mejor regalo de Reyes en el Hospital de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ensalada de escabeche de ave y encurtidos como entrante. Ravioli de txangurro con crema de apionabo y salsa thai de primero y albóndigas de wagyu con salsa de trufa de segundo. Para rematar, Roscón de Reyes artesanal.

Cualquier diría que se trata de un menú delicatessen. Y lo es. Pero no de restaurante, sino para alrededor de 400 pacientes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que este martes tuvieron la oportunidad de degustar estos platos, con motivo del Día de Reyes, gracias a la iniciativa solidaria del chef Ricardo Temiño a la que este año también se suma Miguel Ángel Castro, de Marea Bread.

«Estamos encantados, no se puede decir otra cosa», confesaba Víctor Manuel Hernando, jefe de Cocina del HUBU, mientras el resto del equipo se afanaba en emplatar la comida atendiendo a las especificaciones previamente dadas en función de las patologías de los pacientes.

Aunque no es la primera vez que lo dice, Temiño no dudó en reiterar que «es lo más bonito que hacemos en todo el año». Poco importa el hecho de que sean «fechas difíciles» en los que la carga de trabajo se dispara sobremanera. El compromiso adquirido en 2018 se mantiene intacto y, según sus propias palabras, «estamos muy orgullosos de hacerlo».

También «encantado de poder colaborar con el Hospital de Burgos» se mostraba Castro. No se lo pensó dos veces cuando Hernando le propuesto participar para potenciar la «apuesta por la calidad» en los postres. Dicho y hecho, Marea Bread elaboró unos 440 roscones individuales: «algo especial» con el firme deseo de que «le guste a todo el mundo».

El equipo de Cocina del HUBU, al pie del cañón para que los comensales disfrutasen al máximo de la comida.ÓSCAR CORCUERA

«Según pasan los años, vamos con más experiencia y a la hora de diseñar el menú nos cuesta menos». La complicidad entre Temiño y Hernando salta a la vista. Además, el chef de La Fábrica agradece la implicación del jefe de Cocina del HUBU desde la primera reunión para valorar distintas opciones. Si algo tiene claro, es que «Víctor es un valiente que enseguida dice que sí». No solo por su plena disposición a salir de la zona de confort, sino también «a la hora de comprar productos» que, obviamente, conllevan un importante desembolso económico. Porque el wagyu, la trufa melanosporum o el txangurro son un «lujo» que no todo el mundo puede permitirse.

Hernando no sabría precisar con exactitud cuántas horas han dedicado a diseñar y elaborar estos suculentos menús de Reyes. Pocas no han sido, desde luego. Temiño, por su parte, volvió a comprobar que «los del equipo de Cocina son geniales». Tiene su mérito, cualquier día del año, que una veintena de profesionales dé de comer a las personas ingresadas en el complejo asistencial burgalés.

Con la Navidad ya finiquitada, quizá sea hora de bajar ligeramente el pistón. Por lo menos en el sector de la hostelería, que no ha parado durante las últimas semanas. En el caso de Castro, la preparación de los roscones de Reyes se traduce en «tres días sin descanso y sin dormir». Aun con todo, la «ilusión» de colaborar con esta causa solidaria le compensa porque «ver a la gente sonreír cuando comen nuestros productos es una alegría».