Vox califica de «paso atrás» la programación navideña de Burgos

«Se ha dado un paso atrás». Ese ha sido el balance que el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez- Acitores, ha realizado sobre la programación municipal de las fiestas navideñas. El concejal ha señalado que, a diferencia del éxito cosechado en 2024, este año la gestión municipal «ha dejado mucho que desear».

Especialmente crítico se ha mostrado con la ausencia de atracciones emblemáticas como los domos ubicados en la Plaza Mayor las pasadas Navidades y con la deficiente decoración en zonas clave como la plaza del Rey San Fernando, donde el pasado año se ubicaron las esferas que «tanto gustaron» y que este año ha dejado el emblemático espacio con una estética «pobre». Dos cuestiones que «son el resultado de la falta de previsión del equipo de gobierno y de la mala gestión», denunció.

En cuanto a la iluminación, si bien Martínez-Acitores señalaba que su formación no es propensa a la política del «más es mejor» ni «a entrar en competiciones de luces con otras capitales», denunció el «evidente declive del alumbrado en los barrios de Burgos en comparación con el centro de la ciudad». Según el portavoz de Vox, «mientras que el centro ha mantenido un nivel aceptable, el resto de barrios han sido claramente descuidados, generando quejas entre los vecinos».

La cabalgata de Reyes ha sido otro de los focos de crítica para Vox. El concejal trasladaba «el malestar de peñas y ciudadanos» por una organización que, a su juicio, «ha priorizado a empresas y compañías de fuera de Burgos cuando existen alternativas locales de calidad». Además, ha cuestionado el «poco sentido navideño» de algunos espectáculos contratados y ha lamentado la falta de transparencia en la comunicación sobre los caramelos, ya que «en ningún momento se aseguró con rotundidad si estos eran aptos para celíacos». A este tenor, Martínez. Acitores pidió al equipo de Gobierno apostar por un modelo de Navidad «más tradicional» que convierta a Burgos en un referente cultural propio.

Mercado Norte

En otro orden de cosas, Martínez-Acitores aprovechó la primera rueda de prensa del 2026 para reprochar al Partido Popular que «ahora califique al Mercado Norte como su gran prioridad» cuando «lleva meses asegurando que su proyecto bandera es el túnel de la calle Santander». En este sentido, el portavoz de Vox aseguró que «si el Mercado Norte hubiera tenido esta importancia desde el primer momento, tal vez la postura de Vox en la votación del presupuesto podría haber sido diferente»

Y es que la formación considera que el Mercado Norte «sí es un proyecto de ciudad vital». Lo hacía al tiempo que mostraba su preocupación por el incremento de costes en siete millones de euros y la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno de España.

«Los costes suben sobremanera, pero la aportación de la Junta de Castilla y León sigue siendo la misma, el gobierno de España ha retirado su apoyo y la Diputación no ha concretado claramente el suyo», añadió el portavoz de Vox.

Himno a Burgos

Finalmente, el portavoz ha recordado que este año 2026 el Himno a Burgos cumple cien años y ha propuesto al equipo de Gobierno «el desarrollo de actos conmemorativos» y que «se fomente el canto del himno en distintos puntos de la ciudad para homenajear estos cien años de historia burgalesa».