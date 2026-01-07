El Ayuntamiento de Burgos inaugura el aparcamiento del Silo con alta ocupación a diario

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha inaugurado oficialmente el nuevo aparcamiento disuasorio del Silo, una infraestructura clave para mejorar el estacionamiento en los barrios de Capiscol y Gamonal, que ya se encuentra en servicio desde el pasado 22 de diciembre y que ha registrado prácticamente el lleno todos los días desde su apertura, especialmente durante el periodo navideño.

El acto formal de apertura ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, que han estado acompañados de concejales de los tres grupos municipales, Sonia Rodríguez, por el PSOE, e Ignacio Peña, de Vox, así como representantes de las asociaciones vecinales.

Ayala ha destacado la buena acogida de esta instalación, de la que "llevábamos años oyendo hablar", para indicar que ha sido posible gracias a la colaboración entre las administraciones y la inversión de 1,7 millones de euros.

La Junta de Castilla y León cedió el suelo al Ayuntamiento de Burgos en abril de 2024, ya con el PP en el equipo de Gobierno, a pesar de que el proyecto y la petición de este espacio venía del mandato anterior, con el PSOE al frente de la administración local. Además, la colaboración regional se completó con la aportación de 600.000 euros del Fondo de Cooperación Local para la ejecución de esta obra, como recordó el delegado territorial.

Las obras, que se adjudicaron a la empresa Padecasa por 1.695.000 euros con el IVA incluido, se iniciaron el pasado enero de 2025 y, además de la urbanización de la explanada, incluye un tramo de carril bici que une el del bulevar ferroviario con el de la avenida Constitución, así como un parque para la práctica de la Calistenia. Se ha dotado a la zona de nuevas aceras, se han ordenado los accesos, se ha puesto al día la zona de juegos tradicionales, así como las zonas ajardinadas. De esta manera, como reconocía la alcaldesa, esta estancia ha quedado como un espacio "útil, agradable y vivo" que es más que un aparcamiento.

Además, Ayala se ha referido a la próxima inauguración de la ampliación del aparcamiento de Manuel Altolaguirre, que está a falta apenas de completar la señalización horizontal. En este caso, se trata de incorporar 150 plazas a la infraestructura que de aparcamiento que se ejecutó con Javier Lacalle de alcalde y que cuenta aproximadamente con 600.

La empresa Alpesa es la que está desarrollando los trabajos, cuyo importe ronda los 500.000 euros (454.421 euros, un 19% por debajo del precio de licitación). Las actuaciones comenzaron también con el inicio de 2025.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, destacó la colaboración entre administraciones para poner en marcha actuaciones de utilidad para los vecinos. En este sentido, remarcó que durante esta legislatura de Alfonso Fernández Mañueco la Junta ha destinado a cooperación económica local 6,8 millones de euros en proyectos como el disuasorio del Silo o las 144 viviendas colaborativas para alquiler joven, en la zona de Casa la Vega.

Para este 2026 los fondos de la Junta irán destinados a la senda peatonal y ciclista a Cortes, como detalló Saiz, que excusó la presencia en este acto del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ya que estaba prevista de inicio su asistencia, ya que este aparcamiento da servicio a los usuarios del nuevo centro de Salud, recientemente abierto.