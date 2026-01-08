La UBU analiza las claves de juego de las finales de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un equipo internacional de investigadores, en el que participa Rubén Arroyo, profesor de la Universidad de Burgos, ha analizado en detalle cómo Novak Djokovic y Carlos Alcaraz afrontaron las finales de Wimbledon disputadas en 2023 y 2024. El objetivo: conocer qué tipo de acciones dentro del juego aumentan las probabilidades de ganar un punto en una superficie tan rápida como la hierba. Para ello los científicos estudiaron las 757 secuencias de juego completas que se produjeron entre ambos partidos mediante una metodología de observación avanzada. Posteriormente aplicaron técnicas de análisis de datos conocidas como árboles de decisión, que permiten detectar patrones estratégicos y predecir qué factores influyen más en el resultado de cada punto.

Los resultados confirman algo que ya intuían entrenadores y aficionados: el servicio es determinante en Wimbledon. Tanto Djokovic como Alcaraz ganan cerca del 90% de los puntos que terminan inmediatamente después del saque o en el primer intercambio. Sin embargo, cuando el punto se alarga, la ventaja del sacador disminuye notablemente.

El estudio también revela diferencias interesantes entre ambos campeones. Alcaraz obtiene mejores resultados cuando dirige su saque hacia zonas más centrales, lo que le permite dominar el punto desde el inicio. Djokovic, por su parte, es más efectivo cuando abre el ángulo del servicio hacia las zonas laterales, aunque muestra mayores dificultades cuando debe restar desde posiciones muy abiertas. Los autores destacan que conocer estos patrones resulta muy útil para entrenadores y jugadores, ya que permite diseñar estrategias más eficientes según el rival y la superficie. Además, el trabajo demuestra el potencial de las herramientas de análisis de datos aplicadas al deporte de alto rendimiento.

El estudio ha sido llevado a cabo por Daniel Ilarri, Javier Arana y Daniel Lapresa (Universidad de La Rioja), Rubén Arroyo (Universidad de Burgos) y Mario Amatria (Universidad Pontificia de Salamanca), y ha sido publicado en la revista científica International Journal of Sports Science & Coaching.