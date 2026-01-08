Bendodo considera que la cuestión de confianza en Burgos es "una prueba palmaria" de la pinza PSOE-Vox: "Se necesitan"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en una foto de archivo.Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que la cuestión de confianza que ha perdido el PP en el Ayuntamiento de Burgos demuestra que "esa pinza PSOE-Vox existe" y es "una prueba palmaria de que se necesitan".

Así lo ha dicho en un acto en Málaga en el que se ha referido a la alcaldesa burgalesa, la 'popular' Cristina Ayala, quien ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en una sesión plenaria que se ha celebrado este jueves "porque el PSOE y Vox casualmente han vuelto a votar juntos. Y no es la primera vez", ha dicho.

Bendodo ha lamentado que "el sanchismo tiene gente que le apuntala". "Yo creo que cuando el sanchismo se viene abajo, Vox sale al rescate. Y cuando Vox se viene abajo, Pedro Sánchez sale al rescate. Esa pinza existe. PSOE y Vox", ha expresado.

"¿Cuántas veces el PSOE y Vox han votado juntos en los parlamentos autonómicos? No os haréis ni idea. Una barbaridad", ha indicado el dirigente 'popular', quien ha incidido en que "tienen intereses comunes y no son, de verdad, los intereses de los españoles".

Según ha señalado el dirigente del PP, "tanto que se critican mutuamente cada vez que el PSOE y Vox tienen la oportunidad de unirse para atacar al PP, se unen y lo acaban de hacer en el Ayuntamiento de Burgos".