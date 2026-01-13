El nacimiento de nuevos burgaleses repunta pero sin frenar la caída de la última década

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La llegada de nuevos burgaleses ha crecido ligeramente en el 2025 que acaba de cerrar. Un aumento prácticamente testimonial que no frena la brutal caída de nacimientos reflejada en la última década. Las cifras de alumbramientos que se registran en los hospitales públicos de la provincia de Burgos son un claro ejemplo de ello.

Durante el año pasado vinieron al mundo en la provincia de Burgos 1.926 niños. De ellos el 79% ha nacido en el HUBU, que registró 1.526 nuevos alumbramientos. A ellos hay que sumar los 201 bebés nacidos en el hospital Santos Reyes de Aranda de Duero y los 199 que se registraron en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro durante el año 2025.

Si tomamos la referencia del HUBU, el centro con más nacimientos de la provincia, se puede observar una ligera tendencia al alza tras años de descensos. Así, la variación interanual registrada el año pasado es de un 1,8% con 28 nacimientos más. Una cifra que se queda corta con el volumen de nuevos burgaleses que venían al mundo hace diez años. En 2015 en el HUBU se atendieron 1.878 alumbramientos lo que supone un descenso del 18,7% en una década con 352 niños menos.

El año en el que menos nacimientos se produjeron en el HUBU en diez años fue en 2022. Entonces se registraron 1.881 alumbramientos en los tres centros hospitalarios. Supone un incremento del 2,4% en el ejercicio que acaba de terminar. Respecto a ese fatídico 2022 para la natalidad suben especialmente los nacimientos en el HUBU, que creció un 10% respecto al mínimo de alumbramientos registrados en 2022 (1.381). Un aumento de 145 bebés que permite compensar la caída del 1,5% en Miranda, que hace cuatro años dio la bienvenida a 202 niños, y del 30% en Miranda que en 2022 registraba 298 alumbramientos.

De esta manera, la ligera mejoría en el HUBU no es suficiente para dejar atrás el descenso de la natalidad en una provincia envejecida como la de Burgos. Hubo años en los que el hospital de la Avenida Islas Baleares no bajaba de los 2.000 partos, un número que no se ha vuelto a ver desde 2015. Lejos quedan los 2.390 nacimientos atendidos en 2008.

Propósito de año nuevo

Por meses, se puede establecer una media de 160 nacimientos mensuales donde 127 se registran en el HUBU, 16 en el Santiago Apóstol y 17 en el Santos Reyes. Con todo, el periodo en el que más mujeres salieron de cuentas es en otoño. El propósito de la maternidad y la paternidad para el año nuevo parece materializarse. En el HUBU los meses con más partos son agosto (143) y septiembre (142); en Miranda son septiembre (20) y octubre (23); y en Aranda septiembre (23) y octubre (23).

Por tipos de parto, destacan los que vienen dos en el mismo alumbramiento. En el HUBU se han contabilizado 33 partos gemelares , al menos uno en cada uno de los meses del año. El mes con más partos dobles se vivió en julio con cinco gemelares Le siguen los cuatro que auxiliaron en febrero, abril y septiembre. Tres junio y noviembre. Dos monitorizaron en enero, marzo, mayo, y agosto. Uno sólo se dio en diciembre.

El pequeño incremento de nacimientos de 2025 sigue la tónica de las cifras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) manejó para 2024. Se superaron los 2.000 nacimientos contabilizados en la provincia de Burgos, más allá de centro hospitalario en el que vinieron al mundo. Eran 32 nacimientos más que permitían recuperar la barrera de los 2.000 nacimientos. Pero, como sucede con la estadística hospitalaria, no es suficiente para recuperar el terreno perdido. En 2014 se registraban 2.821 partos. En una década la natalidad ha caído en un 28% con 790 bebés menos en Burgos.

En este proceso tiene mucho que ver la caída de la tasa global de fecundidad. Las burgalesas no tienen hijos, o al menos no al mismo grado que antes y las jóvenes, en muchos casos, emigran a otras ciudades en busca de oportunidades acordes con su talento. Así, la tasa global de fecundidad que ha pasado de 36,7 burgalesas por cada mil habitantes en 2014 a las 29,6 por cada mil mujeres registradas en Burgos en 2024, a falta de datos de 2025. La tasa de natalidad ha remontado unas décimas en un año al registrar el 5,62 por cada mil habitantes, pero está muy lejos del 7,75 que se alcanzaban en 2014.

Otro factor es el de el retraso de la edad de las madres. La edad media en la que se tiene un hijo en Burgos es de 32,96 años. La cifra supone un ligero descenso frente a los más de 33 años que se mantiene en ascenso desde 2020, aunque está lejos de los 31,79 de hace diez años. Lo curioso es que se logra alargar el periodo fértil de las burgalesas con respecto a otros años. La maternidad se retrasa hasta el límite. Son unas 20 las mujeres mayores de 45 años que logran el nacimiento de un bebé, pero, en 2024, dos tenían ya más de 50 años afrontando la maternidad. El pico de nacimientos está ya en 35 años (168 mujeres) cuando en 2014 estaba en 33.

Se empieza más tarde a tener hijos y, por tanto, se amplía la edad en la que las mujeres burgalesas afrontan un segundo parto y más. Así, según el INE a los 33,7 años se afronta el segundo parto, el tercero se alcanza con una media de 34,4 años, mientras que el cuarto o más embarazos se da en mujeres a partir de 34,6 años.

En cuanto al embarazo adolescente, lejos de corregirse, se ha incrementado. En 2024 se registraron 58 nacimientos en menores de 20 años, ocho más que hace un año y cuatro más que los que se observaban hace diez años.