Aguas de Burgos culmina el Plan Director de Abastecimiento para planificar el futuro del suministro de agua

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Aguas de Burgos ha finalizado el Plan Director de Abastecimiento, un documento estratégico que define las líneas de actuación necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la red de agua potable de la ciudad a medio y largo plazo.

El Plan constituye una hoja de ruta para la planificación de inversiones, la modernización de infraestructuras y la mejora continua del servicio de abastecimiento.

El Plan Director se apoya en el análisis detallado de los modelos hidráulicos de la red, que permiten simular distintos escenarios presentes y futuros. A través de estas simulaciones se han evaluado las necesidades derivadas del crecimiento urbano e industrial previsto para los próximos 15 y 20 años, así como la capacidad de la red para atender nuevos desarrollos urbanísticos y aumentos de demanda.

El documento recoge un diagnóstico completo del estado de las infraestructuras, identificando redes envejecidas, materiales antiguos y tramos con rendimientos hidráulicos mejorables. En este sentido, el Plan propone actuaciones para la renovación progresiva de conducciones antiguas, especialmente aquellas fabricadas con materiales obsoletos, así como mejoras en las conducciones de traída de agua y en los principales depósitos de la ciudad, como los de Villalonquéjar, Gamonal y el Castillo.

Asimismo, el Plan Director contempla medidas para reforzar la garantía de suministro, planteando nuevas conexiones, mallados de red y alternativas de llenado de depósitos que permitan mantener el servicio incluso en situaciones de incidencia o cortes programados. También se incluyen propuestas para profundizar en la sectorización y subsectorización de la red, lo que permitirá un mayor control hidráulico, una mejor detección de fugas y una reducción de las pérdidas de agua.

Desde el punto de vista de la calidad del agua, el documento analiza zonas donde se detectan problemas de renovación del agua y propone soluciones técnicas como el cierre de anillos, cambios de diámetros o nuevas conexiones que mejoren la circulación y aseguren condiciones óptimas en todos los puntos del sistema.

Según explica Gustavo Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de Aguas de Burgos, “el Plan Director es la guía que nos permitirá coordinar inversiones y actuaciones para que la red de agua de Burgos funcione correctamente y mejore su eficiencia en los próximos años”.

El Plan Director de Abastecimiento permite, además, priorizar inversiones de forma objetiva, al disponer de una visión global del estado actual de la red y de las necesidades futuras, y se convierte en una herramienta clave para apoyar el desarrollo urbano e industrial de la ciudad con garantías de suministro suficientes y de calidad.

Con la finalización de este documento, Aguas de Burgos refuerza su compromiso con una gestión planificada, eficiente y sostenible del agua, anticipándose a los retos futuros y consolidando un servicio público de calidad para la ciudadanía y el tejido económico de Burgos.