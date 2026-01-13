Manso confía en licitar este año el centro social de San Juan Baustista
El Ayuntamiento de Burgos ya cuenta con el Estudio de Detalle para ordenar la parcela en la calle Carmelo Bernaola, pero todavía está en fase de redacción el proyecto, por lo que se desconoce a estas alturas el coste de esta nueva dotación
El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, espera licitar dentro de este año las obras para construir el centro social de San Juan Bautista, de acuerdo al proyecto que está todavía en proceso de redacción.
Durante el último consejo de Urbanismo, indicó que ya se ha recibido el Estudio de Detalle para la ordenación de la parcela entre las calles Carmelo Bernaola y Marqués de Lorca. Sin embargo, quedan por delante trámites importantes como es la aprobación de este documento y la redacción del proyecto de ejecución para poder desarrollar unos pliegos que lleven a licitar la actuación.
Todavía se desconoce el alcance económico que puede tener esta obra, si bien se ejecutaría con cargo a la partida del distrito Oeste, según las explicaciones del edil popular.
Burgos
Urbanismo encarga el proyecto del nuevo centro social de San Juan Bautista
Natalia Escribano
De acuerdo al proyecto ganador del concurso de ideas, redactado por la empresa MBG, se tiene muy en cuenta el carácter residencial del barrio San Juan Baustista para diseñar el nuevo edificio «de manera respetuosa, adaptando una forma y una escala que permita mantener la visión doméstica cercana del barrio».
El edificio será de una planta con dos volúmenes y cubierta a dos aguas, integrándose en un entorno de viviendas unifamiliares. El objetivo es que sea muy funcional para acoger la actividad social del barrio.