Manso confía en licitar este año el centro social de San Juan Baustista

La parcela de equipamiento social está ubicada entre las calles Carmelo Bernaola y Marqués de Lorca.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, espera licitar dentro de este año las obras para construir el centro social de San Juan Bautista, de acuerdo al proyecto que está todavía en proceso de redacción.

Durante el último consejo de Urbanismo, indicó que ya se ha recibido el Estudio de Detalle para la ordenación de la parcela entre las calles Carmelo Bernaola y Marqués de Lorca. Sin embargo, quedan por delante trámites importantes como es la aprobación de este documento y la redacción del proyecto de ejecución para poder desarrollar unos pliegos que lleven a licitar la actuación.

Todavía se desconoce el alcance económico que puede tener esta obra, si bien se ejecutaría con cargo a la partida del distrito Oeste, según las explicaciones del edil popular.

De acuerdo al proyecto ganador del concurso de ideas, redactado por la empresa MBG, se tiene muy en cuenta el carácter residencial del barrio San Juan Baustista para diseñar el nuevo edificio «de manera respetuosa, adaptando una forma y una escala que permita mantener la visión doméstica cercana del barrio».

El edificio será de una planta con dos volúmenes y cubierta a dos aguas, integrándose en un entorno de viviendas unifamiliares. El objetivo es que sea muy funcional para acoger la actividad social del barrio.