El PSOE plantea ampliar el aparcamiento de la estación de tren de Burgos
Aprovecharán el debate en el próximo Pleno ordinario de enero para exponer la necesidad de mejorar el transporte público urbano que llega a 'Rosa Manzano'
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos llevará al Pleno municipal de este viernes, 16 de enero, la necesidad de ampliar el aparcamiento junto a la estación de tren ‘Rosa Manzano’, por la alta ocupación de sus 200 plazas.
El concejal Daniel Garabito fue el encargado de explicar que la iniciativa plantea una solución a corto plazo, mediante una obra de urbanización que permitiría incrementar el número de plazas entre un 20 y un 30%, y otra a medio plazo que requeriría expropiaciones y contactos con Adif.
El PSOE confía en que la propuesta reciba el respaldo del resto de grupos al tratarse de un problema «real y contrastado» para los usuarios del AVE. Además, aprovechará el debate para buscar mejoras en el acceso a la estación de ferrocarril a través del transporte público municipal, ya que considera que tiene un importante margen de mejora.
Entre los acuerdos de la proposición, los concejales socialistas plantearán que se inicien contactos entre el Ayuntamiento de Burgos y Adif para acordar el número de plazas de aparcamiento que precisaría reservar en la zona situada al Oeste de la estación ‘Rosa Manzano’.
Si bien la actuación más a corto plazo se realizaría por el lindero actual de la zona de aparcamiento, ya que consta en el Plan General de Ordenación Urbana como viario y, desde el PSOE, indican que es un terreno de titularidad municipal. En esa primera fase podrían ganarse hasta 50 nuevas plazas.