El espectacular belén de Burgos que también es solidario

El acto de entrega se celebró en el Palacio de Capitanía.TOMAS ALONSO

El Palacio de Capitanía acogió la entrega de donativos recaudados por el Belén Monumental del Ejército. El acto, presidido por Mariano Arrazola Martínez, general jefe de la División San Marcial y representante institucional del Ejército de Tierra en Castilla y León y Cantabria, sirvió para repartir los 18.685 euros recaudados entre Aransbur (Asociación de Familias Sordas de Burgos), Afibur (Asociación de fibromialgia y astenia crónica burgalesa), Afaea( Asociación de familiares y afectados de espondilitis Anquilosante de Burgos), Asdibur (Asociación de diabéticos de Burgos ) y Caritas Castrense. Además se entregaron los premios de los concursos de fotografía y tarjetas navideñas.