La Policía Nacional homenajea en Burgos a agentes veteranos y jubilados en la celebración de su 202 aniversario

El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La Comisaría Provincial de Burgos acogió durante la tarde de ayer en el Espacio Postigo-Santamaría la celebración de su 202 aniversario donde se distinguió a los agentes con más de 20 años de servicio y a los jubilados del cuerpo. El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el inspector jefe, Jefe Provincial Accidental, Eloy Ladrón Palacios.

Con este acto la Policía Nacional de Burgos ha querido reconocer el trabajo de los agentes que se jubilaron en el año 2025 y distinguir a los más veteranos que continúan en activo superando los 20 años de servicio.

En su breve discurso, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha felicitado a los 28 funcionarios policiales condecorados por su ingreso en la Orden a la Dedicación al Servicio Policial, en sus distintas expresiones de Placa, Encomienda, Cruz y Medalla, así como a cuatro que han recibido un Diploma de Reconocimiento al alcanzar la edad de Jubilación. Por primera vez en este acto también se ha entregado a dos agentes la Cruz Blanca al Mérito Policial con Distintivo Blanco.

Además, De la Fuente señaló que “al brillante bicentenario se le añaden otros dos años más testigos de una trayectoria proyectada hacia un futuro de éxito. No se me ocurre mejor institución para reconocer nuestra madurez y nuestro progreso como país que nuestra Policía Nacional. La eficacia, la lealtad, la profesionalidad y la vocación de servicio de sus hombres y mujeres son los valores con los que reconocemos a nuestros policías en este primer tercio de este siglo XXI”.

La Policía Nacional surgió en 1824 con la creación, bajo el reinado de Fernando VII, de la Policía General del Reino mediante la Real Cédula de 13 de enero. Anteriormente, durante el llamado Trienio Constitucional (1820-1823), también se había elaborado un proyecto de cuerpo policial “destinado a la seguridad de las personas y bienes y la conservación del orden público”, pero se frustró debido a la intervención militar francesa de los “Cien Mil Hijos de San Luis” y la restauración de la monarquía absolutista.