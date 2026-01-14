Mas de 4.600 ciudadanos reciben los servicios de la ‘La Administración Cerca de Ti’ en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

- El subdelegado del Gobierno de Burgos, Pedro de la Fuente, acompañado de la alcaldesa de Villagonzalo Pedernales, Purificación Ortega, ha participado hoy en una de las jornadas del programa ‘La Administración Cerca de Ti’, que se ha celebrado a lo largo de la mañana en el municipio.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, recorre mes a mes municipios de la provincia con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Administración General del Estado (AGE) sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Durante el 2025 ‘La Administración Cerca de Ti’, estuvo presente en 60 municipios de la provincia. En total, desde su puesta en marcha en 2022, se han visitado 86 municipios distintos, se han impartido 56 cursos de formación en otros tantos municipios, se han realizado un total de 172 sesiones, algunas de ellas a colectivos específicos como inmigrantes, estudiantes, militares, personas mayores, asociaciones de enfermos etc. hasta sumar un total de 4.643 ciudadanos asistidos de una u otra forma en su relación con la Administración General del Estado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de Burgos, Pedro de la Fuente, ha asegurado “que todo esfuerzo es poco de cara a que el ciudadano conozca y recurra a los servicios que prestan las administraciones”.

El programa tiene por objetivo acercar los servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la ciudadanía que reside en municipios que carecen de sedes físicas, ayudando así a que los vecinos y las vecinas de una parte importante del territorio puedan realizar distintas gestiones administrativas, como facilitar el acceso a medios de identificación y firma electrónica, como el certificado digital, sin tener que desplazarse, sintiendo que son usuarios de los servicios públicos en igualdad de condiciones.

‘La Administración Cerca de Ti’ se centra en ofrecer información y facilitar trámites propios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en la gestión de medios de identificación y firma electrónica. Ayuda a obtener y usar herramientas como el certificado digital y Cl@ve para trámites online. Busca que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, puedan acceder a los servicios públicos.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha destacado que “esta iniciativa se está consolidando ya que resulta muy útil, supone un asesoramiento individual para hacer más fáciles los trámites. De hecho, se tiene en cuenta los horarios y dificultades, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que pueda tener la población más envejecida que reside en entornos rurales”

Para ello, funcionarios se desplazan para asesorar y realizar trámites directamente en el ayuntamiento local. Desde su inicio se han incorporado paulatinamente nuevos servicios. A lo largo de 2023 se sumaron prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería (TGSS).

Durante este 2025 y hasta la fecha se han realizado un total de 1.512 certificados electrónicos. Siendo la provincia de Castilla y León con mayor número de certificados digitales expedidos en este último año. Desde que comenzó suman un total de 4.113 certificados FNMT expedidos en la provincia de Burgos.

La colaboración con los ayuntamientos es clave para el éxito y consolidación de este programa. Por ello, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática promueve su adhesión al Convenio de colaboración firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 17 de noviembre de 2022, que sienta las bases para la cooperación institucional y que hasta la fecha suma en Burgos un total de 86 ayuntamientos adheridos.

Tras la jornada de hoy en Villagonzalo Pedernales, la próxima será el jueves 22 de enero en el municipio de Valdorros.

Con estas visitas, el Ministerio reafirma su compromiso con una administración pública más cercana, accesible y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente en el medio rural.