El PSOE "no tolerará" el desmantelamiento de la Gerencia Municipal de Cultura en favor de ProBurgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Mientras el grupo municipal socialista esté aquí, no vamos a tolerar el desmantelamiento de la Gerencia Municipal de Cultura porque es el Alma Mater de la cultura de la ciudad y donde están residenciadas las competencias". Estas han sido las palabras de la concejala socialista Blanca Carpintero que teme, como días atrás expresó el grupo municipal de Vox, que el equipo de Gobierne "está empeñado en dejarla morir de inanición".

Realiza estas declaraciones a partir de que hace pocos días la alcaldesa, Cristina Ayala, afirmase que iba a encargar la organización del espectáculo navideño junto a la Catedral de Burgos, a ProBurgos, una propuesta cultural y festiva que se ha llevado hasta ahora desde Festejos.

Carpintero señala directamente a la Alcaldía y lo vincula con lo que se está poniendo de manifiesto en la comisión de investigación sobre los contratos de fiestas de San Pedro. "Estamos viendo que ya ni siquiera los técnicos programan porque se hace todo desde Alcaldía y eso cuando hay contrato, porque hay veces que ni eso, como ocurrió con los conciertos de los Cuatro Reyes de 2024, que no se han abonado a los grupos", aseguró, a la vez que añadió, con el espectáculo de la plaza del Rey San Fernando, "ya no se hace desde la Gerencia, sino que la alcaldesa ha dicho que lo haga ProBurgos".

La penúltima preocupación es la organización de los actos de Carnaval cuando la Asociación Carnaval Burgos Centro ha expresado su intención de organizar las actividades en las mismas circunstancias que otros años por las "trabas" administrativas. Coincide que este jueves se ha convocado un consejo de administración extraordinario para aprobar las bases de las agrupaciones carnavalescas, después de que los grupos preguntasen por esto, en concreto la semana pasada, en un consejo ordinario, y el edil responsable de Festejos, César Barriada, no ofreció entonces más información.

Carpintero denuncia que las bases se aprueban tarde y de forma improvisada, y a menos de un mes de su celebración. Pero al margen del acto del desfile del Carnaval, que es a lo que atañen estas bases que indican que el tema será 'mitos y leyendas', una importante parte del programa está en el aire porque es la que se corresponde a lo que organizaba la asociación mencionada, por ejemplo, el entierro de la Sardina.