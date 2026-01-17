El ladrón de coches más reincidente de Burgos, entre rejas tras casi 40 detenciones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cazado y a la cárcel. Ya iba siendo hora de que se retirase de la circulación al delincuente multirreincidente que se ha paseado por la ciudad de Burgos reventando a su antojo decenas de coches para robar cualquier objeto de su interior que pudiera vender por unos pocos euros.

Al final la Policía Nacional volvió a detenerlo por su implicación en un robo múltiple en vehículos aparcados en el aparcamiento disuasorio del Silo y por fin un juez ha considerado que su reiterada conducta delictiva era motivo suficiente para enviarlo a prisión preventiva. Un gran alivio para los conductores de toda la ciudad que aparcan sus coches en la calle y un magro consuelo para las víctimas de sus delitos.

Aunque muchas veces por parte de la Policía “se consiguen esclarecer los hechos y poner a los presuntos autores a disposición judicial”, el “reproche penal no es alto” y eso dificulta que ingresen en prisión preventiva. Además, a menudo, los ladrones “entran y salen” de la cárcel porque las penas que acumulan no alcanzan el umbral necesario para permanecer encerrados.

Obcecado con los robos en coches

El total confirmado de vehículos reventados y robados por este individuo asciende al menos a 19 coches desde Navidades, dada la manía de este sujeto en ir reventando ventanillas para robar en el interior de los coches aparcados. Es una cifra mínima basada en los casos documentados públicamente, pero el número real podría ser superior. Prueba de ello es la veintena de robos en vehículos estacionados en la zona centro de Burgos que tuvo lugar durante la segunda quincena de octubre.

Burgos respira con algo más de tranquilidad ahora que está en la cárcel. El hombre detenido como presunto autor de nueve robos en vehículos cometidos en el aparcamiento del Silo ha ingresado ya en prisión preventiva. Acumula casi 40 arrestos por delitos similares y ya había eludido el encarcelamiento hace unas semanas cuando fue sorprendido in fraganti mientras rompía cristales de coches en compañía de una mujer. Su encarcelamiento supone, al menos por ahora, una tregua.

El golpe en el Silo le lleva a la cárcel

El nuevo aparcamiento del Silo, junto al pasaje Fernando de Rojas, se puso en servicio durante las Navidades para facilitar el aparcamiento en la zona por parte del Ayuntamiento y se estrenó con dos robos entre el 2 y el 3 de enero. Solo unos días después, entre el 6 y el 7 de enero, siete vehículos aparecieron violentados aparecieron violentados coincidiendo con la apertura oficial del aparcamiento.

Fue la gota que colmó el vaso y la Policía Nacional abrió una investigación bajo el nombre de operación ‘Grano’ que pronto reveló indicios de la participación de este conocido delincuente, ahora encarcelado y claro sospechoso desde el primer momento de la investigación.

La madrugada del día 8, este ladrón multireincidente fue detenido de nuevo, cuando con total desparpajo y clara sensación de impunidad estaba robando en otra calle, a pocos metros de la Comisaría Provincial. En las mismas narices de la Policía, podría decirse. Llevaba consigo varios efectos robados y tras ser conducido ante el juez se ordenó su ingreso en prisión.

Simple pero constante, el robo como profesión

El método que empleaba para robar carecía de cualquier sofisticación, aunque por eso mismo y por su reiteración era indicativo de una forma reconocible de actuar. Su firma particular, que, precisamente, habrá pesado en la decisión del juez de enviarle por fin a prisión.

Operaba habitualmente por la noche en calles poco transitadas o en aparcamientos abiertos y elegía los coches al azar, guiado más por la oportunidad de hacerse con algún objeto del interior que pudiera vender fácilmente que por la planificación. Con algún objeto contundente rompía las ventanillas o, en ocasiones, forzaba las puertas con herramientas improvisadas para abrir el vehículo y una vez dentro, rebuscaba con rapidez en el interior en busca de objetos fáciles de llevar y de revender, desde dispositivos electrónicos y cargadores hasta gafas de sol o mochilas.

A menudo, el valor de lo sustraído resultaba insignificante en comparación con el coste de los daños en los coches asaltados, pero a buen seguro que ese perjuicio a sus víctimas le traía sin cuidado.

La Policía tiene documentado que en algunos casos actuaba acompañado, aunque no seguía un patrón fijo y podía cambiar de compañía o actuar solo según el momento, lo que dificultaba su localización y la conexión entre distintos hechos.

Oleada de robos en coches

Los hechos que se le atribuyen en esta última oleada no son un caso aislado. A lo largo del último año, los agentes han identificado a este mismo perfil de delincuente en distintos robos similares en otros barrios de la ciudad, especialmente durante las pasadas fiestas navideñas cuando se produjo un aumento notable de robos en el interior de vehículos. La Policía Nacional reconoce una “incidencia más elevada en comparación con etapas pasadas”, y atribuye estos delitos a “delincuentes con problemas de toxicomanía, reincidentes habituales que están actuando con más asiduidad” y que, pese a las continuas detenciones, la mayoría quedan en libertad a las pocas horas.

Esta vez, sin embargo, el juez ha optado por dictar prisión preventiva tras una larga cadena de robos y detenciones que no lograban frenar al sospechoso ahora encarcelado.

Víctimas de la delincuencia

Atrás queda el padecimiento de sus víctimas. Como uno de los vecinos afectados, Francisco, residente en Gamonal, quien relató a este periódico que al ir a recoger su furgoneta en la mañana del 7 de enero se la encontró saqueada. “Aparqué por la noche y a las 9 de la mañana, cuando fui a coger la furgoneta, estaba el cristal roto”.

En su interior guardaba un paquete con un regalo de Reyes que tenía previsto devolver en Correos. “Por la forma del paquete pensarían que era un ordenador”, explicó, aunque también le sustrajeron una gorra y unos tapones para los oídos, objetos que “no van a poder usar”, añadió. De lo desordenado de su modus operandi habla el hecho de que la parte trasera del vehículo, donde había más cosas, ni siquiera la tocaron.

Francisco interpuso la denuncia correspondiente tras fotografiar los daños, aunque la Policía Científica no llegó a intervenir al considerar que no se había accedido a todo el vehículo. Los agentes le informaron de que “en las noches del 5 al 6 y del 6 al 7 hubo bastantes robos”. Al día siguiente, otros padres en la puerta del colegio le comentaron que también habían visto “dos coches con las lunas rotas”.

Francisco puso la correspondiente denuncia y confiaba en que se localizase al autor -o autores- del robo en su furgoneta, pero, por si acaso, visitó alguna tienda de artículos de segunda mano para ver si localizaba el regalo que iba a devolver.