La Catedral alcanza el techo de 450.000 visitantes en 2025

El año 2025 ha sido de récord en la Catedral de Burgos. La joya patrimonial y turística ha logrado el hito de alcanzar los 450.000 visitantes durante el año pasado, una cifra que supone un incremento del 6% respecto al año anterior y un 18% respecto a hace cuatro años en el que se registraron 380.000 viajeros en el templo burgalés. «Estamos satisfechos, pero estamos viendo qué evolución puede tener, preocupados por una mejor gestión del turismo, nos interesa más la calidad de la visita que los números», valora el deán del Cabildo de la Catedral de Burgos, Félix Castro.

Todos los parámetros crecen. Y los diferentes tipos de visitas que se pueden realizar en la Seo burgalesa también mejoran respecto al año anterior. Unas cifras históricas, año a año se mejoran datos y para 2026 el volumen podría crecer. La visita virtual, que lleva a la parte alta de la Seo burgalesa, ha sumado 20.500 usuarios. «Estamos muy satisfechos con la solución que se ha dado para poder ver la cubierta, el cimborrio y la Capilla de los Condestables y la valoración es muy satisfactoria también», señala.

En cuanto a la visita nocturna se han registrado 6.500 entradas lo que supone un incremento del 34%. Una visita que se desarrolla desde hace cinco años y, después, se introdujeron cambios en la escalera dorada. Ahora se plantea modificar la ruta nocturna que se acompaña de proyecciones de luz en lugares emblemáticos del interior del templo. «Para el mes de mayo planteamos alguna modificación en alguno de los puntos porque creemos que, además, esta visita es un atractivo no sólo para el templo sino para toda la ciudad porque pensamos que hace que el turista se quede en Burgos más tiempo», reflexiona el Cabildo.

La actividad cultural supone, también un aliciente para alcanzar estas cifras. «Que duda cave que contar con una programación cultural propia, bien pensada y estructurada es un foco de atracción para el público burgalés, que respalda las iniciativas agotando las entradas, pero también para los visitantes», remarca Castro. Por ello considera que los eventos que están por venir durante el presente año permiten vaticinar un 2026 de éxito. «Tenemos muy buenas perspectivas con la exposición de Picasso y las raíces bíblicas de su obra y en ese contexto y temática vendrán muchas otras exposiciones, además en el año del eclipse solar de agosto van a venir muchos turistas interesados en la astronomía y creemos que 2026 va a ser un año exitoso», remarca.

Control de acceso

Eso sí, se trabaja en evitar masificaciones. De ahí que, tras las primeras pruebas realizadas durante el año pasado, se plantearán cupos de acceso por tiempo en los momentos de mayor afluencia. Esta se concentra y masifica en las tardes de los martes. Es la visita gratuita que en verano llega a ser agobiante en el interior del templo. Pueden entrar entre 1.800 y 1.000 personas y reconocen que no permite disfrutar del templo. «Nos preocupa porque hay capillas que pueden entrar unas 80 personas lo hacen 200 a la vez con lo que, indudablemente al final no se puede valorar todo si hay tanta gente o incluso repartir las audioguías es un problema y lo que queremos es que el turista salga satisfecho con lo que ha visto», expone.

Por eso plantean un control de acceso cuando se den esos flujos de entrada. De esta manera se realizarán controles de acceso cada diez minutos de entre 150 y 200 turistas para evitar que confluyan todos en un mismo punto y la visita sea fluida. «Es un sistema que se ha ido probando el año pasado y vemos que funciona y se aplicará en los martes que haya una gran demanda de entrada», avanza.

La visita turística a la Catedral tiene un coste de siete euros, pero hay determinados colectivos que registran una entrada gratuita o reducida. Cerca de 50.000 han podido entrar sin coste durante el año pasado, un dato que sube por encima de la visita total. Un 10% más de personas han podido recorrer las capillas del templo burgalés a coste cero respecto a quienes lo hicieron en 2025. Los martes es visita libre, los niños tampoco pagan, pasaron 24.234 con la importancia que tienen también las visitas escolares. Los colectivos con una bonificación del 50% son peregrinos que hacen el Camino de Santiago que pasa a los pies de la Catedral (27.000), jubilados (50.000) y familias numerosas (12.334).

Entre Fátima y Lourdes, parada en Burgos

El 67,7% de la visita es un turista de origen nacional. Destaca que más del 33% son viajeros extranjeros. Las rutas que tienen la Catedral de Burgos como hito están detrás de estos buenos números. En cifras totales son más de 150.000 personas donde predominan franceses, el turista extranjero por excelencia en Burgos y muy proclive a realizar la ruta del Camino de Santiago que pasa por el templo burgalés. La segunda procedencia más común son los norteamericanos. Desde Estados Unidos llega un gran flujo de turistas que también realizan la ruta Xacobea pero, también, participan en una ruta religiosa por los principales templos de Europa donde se incluye parada y visita en la Catedral de Burgos. Se integran visitas de grupo en torno al Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, la catedral de Santiago de Compostela, el Santuario de Lourdes en Francia y Roma. «Están creciendo los grupos de norteamericanos y vienen muchos asiáticos, pero la tercera provincia más común es la de italianos», comenta Félix Castro.

Las Catedrales del Mundo

En esta línea de impulsar el conocimiento de la Catedral de Burgos más allá de las fronteras españolas está una de las tres iniciativas en las que se trabajan desde el Cabildo de la Catedral de Burgos. El programa Catedrales del Mundo es una iniciativa en la que se busca «establecer Burgos como el centro de relación con otras catedrales del mundo, hemos establecido ya un pequeño contacto con algunas de ellas para tener congresos conjuntos, exposiciones y hay una buena respuesta», señala.

Continúan trabajando en concretar una iniciativa que establezca una red de comunicación entre 10 ó 15 catedrales del mundo para establecer una relación estrecha de colaboración científica y de difusión entre ellas. «Burgos será un poco quien ejecuta, trabaja, elabora y concreta todos estos proyectos que podrían suponer, por ejemplo, llevar elementos reseñables de la Catedral de Burgos a la de París durante 15 o 20 días y que el mundo pueda valorar lo que tenemos aquí y viceversa», remarca Castro.

Se dan de plazo para desarrollar lo que aún es un esbozo con muy buenas perspectivas de colaboración que se quiere cerrar para el mes de junio. Las grandes Catedrales de Europa, Latinoamérica y Norteamérica estarían en la ecuación. «Para los burgaleses es nuestra Catedral, en España es uno de los templos góticos de referencia, pero fuera, en el mundo, no es tan conocida como pensamos», advierte. La participación en encuentros científicos como los que se han celebrado en Malta y Pisa sirven para poner el foco en el templo a nivel patrimonial y esta red de colaboración permitirá ir más allá.

Orgullo de ciudad

El Cabildo también trabaja en reforzar el nexo de unión con lo propios burgaleses que pasean cerca de la joya del gótico cuando van a trabajar o dar un paseo en familia o quedan en la puerta del Sarmental con sus amistades para ir de tapas. La cotidianeidad puede rayar en la indiferencia. Para evitarlo el Cabildo ha puesto en marcha dos programas: Piedras Vivas relacionado con el mundo empresarial y Amigos de la Catedral para los ciudadanos.

El primero trata de mantener la relación con el mundo empresarial mediante la figura del mecenazgo. Desde septiembre 80 empresas se han unido a este programa en el que «ellas ayudan a sacar algunos programas adelante de la Catedral, pero también otros como las Misiones, Cáritas o la conservación del Patrimonio y estas empresas lo que reciben es una visita a la Catedral tanto nocturna como diurna para sus convenciones nacionales, visitas que reciben o para sus propios empleados». También se habilita la Sala Beato Valentín Palencia y espacios similares para realizar encuentros. « trata no sólo de hacer una visita, sino de un sentido de aprecio, de cariño y de vinculación con su Catedral», señalan desde la institución.

El otro programa que tiene que ver con los propios burgaleses es el de Amigos de la Catedral. 4.000 ya tienen este carnet que requiere el pago de 10 euros al año y permite la entrada libre al templo para disfrutarlo y revisitarlo. Y que se complementa con las visitas escolares. «Buscamos crear una red de cariño y afectividad, vincular a los burgaleses con su Catedral», reivindica. El año pasado fueron 700 los nuevos Amigos de la Catedral que cuentan con un carnet específico que es el que se pasa para entrar a la Seo burgalesa durante todo el año.