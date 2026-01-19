Burgos se suma al dolor por el accidente ferroviario de Adamuz

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Burgos se ha unido al dolor por la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en un día "para la tristeza y para compartir exclusivamente el mensaje de cariño y de duelo hacia todas las víctimas, hacia todos sus familiares, hacia todos sus seres queridos", tal y como señaló la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

La Plaza Mayor acogió una concentración silenciosa a los pies del Ayuntamiento de Burgos en la que participaron representantes de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, así como representantes de la Diputación Provincial de Burgos y el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz. Un acto en el que también estuvieron los responsables de Policía Local y de Bomberos.

Al término de la concentración silenciosa, la alcaldesa de Burgos indicó que, como señal de duelo, se suspenderá la agenda pública municipal durante tres días, después de que a primera hora de la mañana ya se anunciara la suspensión de las ruedas de prensa, así como de actos agendados como el que estaba previsto para esta tarde, el encendido de la nueva iluminación del Castillo. Además, se suspende la celebración del Día de la Policía Local, previsto para el martes 20 de enero.

Ayala incidió que "hoy es un día para el duelo", así como de "acordarnos de todas las personas que han fallecido, de todas las personas, los centenares de personas que han resultado heridas en en este trágico accidente". La alcaldesa indicó que "estamos pendientes de que efectivamente todos los actos de duelo a mayores que se puedan dar una instrucción a nivel nacional respecto a los días de duelo". Ayala indicó que "aún es pronto" para saber el alcance del accidente, así como si hay víctimas burgalesas.

El delegado de la Junta expresó "todo nuestro sincero dolor a las víctimas, a sus familias, a todas las personas afectadas por este por este trágico accidente". la Junta también suspende la agenda externa "en señal de ese luto y de ese dolor por este por este accidente", a la vez que expresaba "nuestra solidaridad con todas las personas afectadas".