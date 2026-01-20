Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Dos días para salvar el tradicional entierro de la sardina de los Carnavales de Burgos. Turismo y representantes de la Asociación Carnaval Burgos Centro mantuvieron ayer un encuentro para «intentar salvar algunas de las actividades más reseñables como el entierro de la sardina», señala su presidente, Gustavo Santidrián. Mañana es el plazo límite. «El miércoles la concejalía mantendrá una reunión interna para poder plantear cómo hacerlo y en cuanto nos comenten la solución alcanzada valoraremos entre todos qué hacer», explica.

Esta asociación es la que cada año se encarga de llevar a cabo el tradicional entierro de la sardina que confecciona Cristino y que se quema en la media noche previa al Miércoles de Ceniza. «Vamos muy justos, pero los tiempos dan y la intención es salvar, principalmente lo que tiene que ver con la sardina que se encarga el Ayuntamiento, pero vamos a tener que sacrificar los eventos gastronómicos», lamentan.

Así, las actividades que esta asociación organiza como el chocolate para los niños del lunes y el martes, el vermut del día del entierro y la quema de la sardina se podrían mantener. Lo que se perdería por el camino serían las actividades del reparto del chorimorci o el asado.

La entidad llevan muchos años encargándose de estas actividades para animar el centro de la ciudad en los días de dominio de Don Carnal, pero aseguran que desde el Ayuntamiento de Burgos se le piden cada vez más trámites como solicitar los permisos de ocupación de vía pública, un plan de limpieza y un plan de seguridad, entre otras cuestiones. Esta situación les dificulta la organización de los eventos en los que adelantan dinero, aunque todos los pagos desde el Ayuntamiento están al día, pero se asumen responsabilidades con números personales de los organizadores.

El entierro de la sardina es ya una tradición que se ha organizado entre la Flora y la Plaza Mayor, y que en los últimos años incluía un desfile por el centro Esperan que 2026 no rompa una continuidad de más de 30 años.