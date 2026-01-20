Si Disney graba el live action de Enredados en la ciudad, no podrá entrar en la Catedral de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La semana pasada un equipo de scouting, los profesionales que rastrean las diferentes ubicaciones para las escenas de una película, que trabajan para Disney rastreaban el centro de Burgos para grabar algunas escenas del live action de 'Enredados' en la ciudad. La historia de Rapunzel y Flynn Rider fue el gran éxito de la compañía audiovisual en 2010 con su versión animada que recaudó 591 millones de euros y generó, además, una serie de animación homónima.

En la última década la compñaía ha apostado por la revisión de estos éxitos con personajes de carne y hueso, que se denomina live action, tocaba la historia de Rapunzel tras la 'Sirenita', 'La bella y la bestia' o 'Mulan'. En 2025 se anunció entre los seguidores un retraso del proyecto y parece que este 2026 será el momento de que la historia de la chica de eterna melena y el pícaro ladrón ambientado en la edad media cobre vida porque las noticias en torno a la producción se suceden.

Para discusión de los fans de la película ya están los nombres de los elegidos para encarnar a estos dos icónicos personajes. La princesa encerrada en la torre y de larga melena será interpretada por Teagan Croft, actriz que interpretó a Rachel Roth heroína del universo DC Comics en Titanes. Para el personaje de Flynn Rider el elegido es Milo Manheim, actor norteamericano conocido por su papel de Zed en la saga Zombies de Disney.

Los protagonistas de Enredados Live Actión serán Teagan Croft y Milo Manheim.

Lo que atañe a Burgos es que en búsqueda de lugares para grabar las escenas los scouting de Disney han tomado nota del entorno de la Catedral de Burgos. Desde el Cabildo de la Catedral de Burgos reconocen ese contacto, que se ha llevado a cabo con la participación de representantes municipales, es «muy inicial, veremos a ver en qué queda». Aunque sí tienen claro desde el Cabildo una cosa. Que Rapunzel ( Teagan Croft) y Flynn Rider (Milo Manheim) de carne y hueso finalmente paseen dentro de la Catedral no está tan claro.

El Cabildo tiene claro es que si se graban escenas será en el exterior de la Seo burgalesa. «No va a ser en el templo, siempre serán exteriores, en el interior no porque hay que respetar la sacralidad del templo». Sólo se permite grabar aquellas producciones que mantengan el espíritu religioso. «La Catedral es un lugar esencial de transmisión de la fe, lo que tenga que ver con esta identidad, esta esencia, se podrá acoger, se marca mucho en toda actividad cultural que se organice». Un criterio que se aplica a prácticamente toda la actividad cultural que se desarrolla en el templo.

¿Flynn (Milo Manheim) corriendo entre las agujas de la Catedral de Burgos?

Un entorno exterior de la Catedral de Burgos que encajaría muy bien en algunas icónicas escenas que ya se conocen de la adaptación animada de Rapunzel. Para Sowick (Álex Pérez Ortiz), el youtuber e influencer del entretenimiento que rescata todos los secretos de las producciones de Disney, Pixar o Harry Potter en sus vídeos, la restricción del Cabildo no afectaría a los planes de Disney. Según avanza el creador de contenido en su canal @sowick1329.

Según explica en su último post la grabación que se negocia con el Ayuntamiento de Burgos podría desarrollarse durante tres semanas en los exteriores de la Catedral de Burgos y en alguna plaza. En influencer sostiene que "están interesados sobre todo en grabar en la Catedral, las cubiertas, que son impresionantes, y es muy probable que lo que quieran grabar allí es el asalto al Castillo de Flynn Rider".

Cargando…

Otro de los emplazamientos que Sowick relata en su canal serían alguna de las plazas del entorno de la Catedral para ilustrar la entrada de Rapunzel al reino de Corona. También se han mostrado interesados en la puerta de Pellejería. Es la parte trasera del Castillo que da a la Llana de Afuera y la calle Fernán González, pleno Camino de Santiago. "Este patio interior sería ideal para recrear la parte trasera del Castillo de Rapuntzel por donde Flynn se cuela".

Para los escépticos, recuerda que el palacio de Rapunzel está inspirado en el Mont Sant Michell de Francia. La versión animada no traslada rasgos de estilo gótico, pero el edificio francés es un ejemplo de este arte como lo es la Catedral de Burgos. "Quizás quieren respetar en el live actión este estilo", concluye. Como referencias a España también destaca que Maximus, el caballo del héroe que encarnará Milo Manheim, es un tipo de caballo andaluz. ¿Se materializará el rodaje de estas escenas en la ciudad de Burgos? ¿Pasearán por Burgos Teagan Croft y Milo Manheim? ¿Se buscarán extras en la ciudad? Habrá que esperar para saber.