Recoletas Salud se convierte en el referente de la sanidad privada en Burgos. Estos son sus números

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud se convierte en el referente en la medicina privada de Burgos gracias a su reformulación asistencial y la amplia variedad de servicios ofrecidos. La red sanitaria cerró el último ejercicio con más de 452.000 asistencias médicas y casi 84.000 pacientes atendidos, posicionando sus centros como opción prioritaria en la provincia.

Entre las claves de este éxito, destacan un equipo humano multidisciplinar de más de 400 profesionales y la consolidación de tecnologías avanzadas, como la resonancia magnética de 3 Teslas, que refuerzan la capacidad diagnóstica y terapéutica. La fidelización de sus usuarios ha propiciado un crecimiento sostenido y una expansión de especialidades hasta un total de 38 áreas médicas y quirúrgicas.

A finales de este 2025, los responsables del grupo sanitario han destacado la progresiva mejora de los indicadores de actividad, la apuesta por la innovación y el compromiso con la salud integral como pilares de una transformación que ha elevado la competitividad en la sanidad privada burgalesa.

Durante 2025, el conjunto de centros sanitarios de la red alcanzó los 452.681 actos médicos, realizando 190.581 consultas externas. La actividad quirúrgica ascendió a 11.352 intervenciones, respondiendo tanto a la demanda privada como a la colaboración puntual con la sanidad pública, que representó solo el 4% del total quirúrgico del grupo y apenas un 0,10% de todas las asistencias médicas. La diversidad de servicios se refleja en una oferta asistencial de más de 38 especialidades gestionadas por más de 300 médicos expertos en sus áreas respectivas.

Diagnóstico por imagen y alta complejidad

El Hospital General de la red introduce avances en diagnóstico por imagen con la incorporación de una resonancia magnética de 3 Teslas en 2025. Esta innovación, potenciada con inteligencia artificial y gradientes XP, ha permitido realizar exploraciones complejas en neurología, oncología, cardiología y musculoesquelético con imágenes de alta resolución y tiempos reducidos. El centro se afianza así como referente regional en pruebas diagnósticas avanzadas, según subraya la entidad en una nota de prensa.

Los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad han crecido especialmente gracias a la consolidación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) equipada con tecnología de última generación y gestionada por profesionales de contrastada experiencia. Solo en 2025, estas intervenciones sumaron 8.721 operaciones, marcando un hito en la atención sanitaria privada burgalesa y mejorando los resultados en patologías graves.

El Centro Médico Virgen del Manzano, abierto en los últimos años, ha confirmado su alta demanda con 20.678 pacientes y más de 41.300 consultas, incluyendo 2.631 intervenciones quirúrgicas en 2025. Dotado de cuatro quirófanos, uno exclusivo para medicina reproductiva, y una cartera de servicios que abarca desde oftalmología hasta medicina estética, se ha convertido en uno de los núcleos asistenciales más modernos de Burgos. Entre sus instalaciones sobresalen la Unidad de cirugía sin ingreso (UCSI), la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) y un laboratorio de reproducción asistida de tecnología puntera.

Por su parte, el Centro Médico Calzadas ha renovado equipos y potenciado especialidades clave. El impulso del Instituto de Otorrinolaringología, la ampliación del área podológica con análisis biomecánicos de la pisada en 3D, y la inauguración de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil han marcado el calendario de novedades.

Rehabilitación y fisioterapia en cifras récord

El área de Rehabilitación y Fisioterapia registró 129.389 asistencias, con 121.528 sesiones atendidas a 11.539 pacientes, lo que supone un aumento del 13,2% respecto a 2024. Este incremento se apoya en metodologías de realidad virtual, gamificación y rehabilitación domiciliaria, junto a entrenamientos personalizados para readaptación física. Estos servicios se reparten entre el principal centro de la Avenida de Castilla y León y Calzadas, demostrando la demanda creciente de terapias innovadoras y un enfoque hacia la prevención y la recuperación funcional.

Al cierre del último ejercicio, la dirección empresarial resalta la confianza ciudadana y la fidelización como factores esenciales para este crecimiento. El balance de 2025 es altamente positivo y anticipa un 2026 de expansión, con nuevos proyectos de mejora y ampliación de instalaciones, incluyendo el inicio de obras para un edificio anexo al hospital principal. En el horizonte inmediato, se espera la apertura de nuevas especialidades, la contratación de más personal sanitario y la potenciación de actividades saludables como parte integral de la atención al paciente.