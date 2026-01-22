Herrera participa en su última reunión del Consejo Consultivo, al alcanzar el límite de edad fijado para los expresidentes autonómicos

Juan Vicente Herrera participa en su última reunión del Consejo Consultivo, al alcanzar el límite de edad fijado para los expresidentes autonómicosAgencia ICAL

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Juan Vicente Herrera participó este jueves en su última reunión del Consejo Consultivo de Castilla y León, al alcanzar el límite de edad fijado para los expresidentes autonómicos.

Herrera Campo tomó posesión el 10 de diciembre de 2019 de su cargo como consejero nato de esta institución propia de la Comunidad autónoma.

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez, destacó el “enriquecimiento” que ha supuesto para la Institución la incorporación de Juan Vicente Herrera, “ya que ha puesto a su servicio sus notorios méritos y capacidades, su profundo sentido del deber y su compromiso con la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses”.

Además, hizo hincapié en la “gran aportación” a la actividad diaria de la “valiosa experiencia” de Herrera, “unida a su vocación de servicio, reforzando el ejercicio de la función consultiva en la Comunidad que consiste, fundamentalmente, en velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico”.

La Ley Reguladora del Consejo Consultivo recoge en el Título III que ‘son consejeros natos los expresidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León’.

Sánchez de Vega incidió también en que Juan Vicente Herrera “ha decisivamente a mantener las principales señas de identidad de la Institución: imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia”.