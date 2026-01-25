El Ayuntamiento de Burgos respalda 67 nuevos negocios con ayudas por 92.000 euros

La mayoría de las ayudas se destinan a nuevos locales de hostelería y comercio en la capital.SANTI OTERO

Emprender en Burgos sigue siendo una apuesta respaldada por el Ayuntamiento capitalino. Las ayudas municipales al autoempleo, convocadas el pasado mayo y resueltas recientemente, han permitido sacar adelante 67 nuevos proyectos, impulsados en su mayoría por autónomos que dan sus primeros pasos empresariales en sectores muy ligados a la vida diaria de la ciudad.

Los beneficiarios de la línea de subvenciones, que se convoca anualmente desde la Gerencia de Servicios Sociales, aunque la responsabilidad de la convocatoria recae en el área de Juventud, se repartieron 92.075 euros, de los 110.000 euros disponibles. Lamentablemente, en la última edición no se gastó la totalidad del presupuesto, porque aunque se presentaron un total de 110 peticiones, 43 fueron desestimadas por incumplir alguno de los requisitos de la convocatoria, por falta de documentación o por no subsanar los errores detectados en la solicitud. Se han quedado sin gastar 18.000 euros.

Contrastan estos datos con los del año 2024, cuando el número de solicitudes presentado fue bastante mayor al alcanzar las 169, con 105 beneficiarios al estimarse su formulario. Por tanto, en la anterior convocatoria fue posible gastar la totalidad de la partida. De hecho, según informaron desde Juventud, se quedó corta para atender la cantidad de ayudas que llegaron.

En esta última resolución, que se aprobó a finales de diciembre en un consejo de administración de Servicios Sociales, los beneficiarios se redujeron un 36% si se comparan los dos últimos ejercicios. Este tipo de ayudas están muy ligadas a la situación económica general en la que influyen distintos factores.

Por ejemplo, en una etapa de crisis se nota que se presentan menos peticiones y también influyen cuestiones como los precios del alquiler de locales, cuando el emprendedor está pensando, por ejemplo, en abrir un negocio. Si están altos puede retraerse la voluntad de emprender a otra ocasión en las que las condiciones sean más favorables.

El número de solicitudes y de beneficiarios en esta ocasión se acerca más a años como el 2023, cuando tampoco se gastó la totalidad de la partida asignada en el presupuesto municipal. En esa anualidad fueron 69 los adjudicatarios (hubo un total de 97 peticiones) que se repartieron 91.000 euros.

Con los datos de la convocatoria correspondiente a 2025 se puede conocer que son 67 los negocios que se impulsan, la mayoría de ellos liderados por mujeres, más de la mitad de los adjudicatarios (53%) son emprendedoras.

Concretamente, de las solicitudes estimadas, 36 corresponden a mujeres y 27 a hombres, además se beneficiaron otros cuatro negocios que optaron por constituir una sociedad.

Por sectores, los proyectos subvencionados se concentran mayoritariamente en el ámbito de los servicios, destacando los servicios de hostelería, con nuevos locales de comidas y bebidas, con 16 iniciativas, y el comercio minorista, con 11. También tienen un peso relevante actividades como la construcción (7), las actividades sanitarias (6), la educación (5) o el transporte terrestre (5), junto a otros proyectos vinculados a la industria manufacturera, los servicios profesionales, la publicidad o el sector audiovisual.

La convocatoria contaba con una partida presupuestaria de 110.000 euros, de los que finalmente se han concedido 92.075,70 euros, al no gastarse la totalidad del crédito se ha podido subvencionar el 100% del gasto corriente correctamente justificado, siempre que no superara el máximo de 3.000 euros por proyecto. Por este motivo, el importe de la ayuda media concedida es algo mayor que el pasado año cuando fue de 1.047 euros.

En esta ocasión, la cuantía media alcanza los 1.374 euros, el dato resultante de dividir 92.075 entre los 67 adjudicatarios. Evidentemente, hubo quien recibió, más o menos, en función de las puntuaciones obtenidas y del gasto justificado en la puesta en marcha de su actividad.

La línea de ayudas al autoempleo, gestionada desde la Concejalía de Juventud, tiene como objetivo fomentar la creación de actividad económica y el emprendimiento en la ciudad, apoyando los primeros gastos derivados del inicio de la actividad profesional.

Esta subvención es interesante para todos los grupos de edad que en un momento dado estén interesados en buscar una salida profesional en el mundo de los autónomos. Aunque se gestiona desde Juventud, no existe una limitación por edad para presentarse.

Es una ayuda económica inicial que viene bien en un momento en el que los gastos se acumulan y se multiplican. Así, por ejemplo, el dinero concedido se puede destinar a cuotas de cotización a la Seguridad Social, al alta de colegiación (hasta 1.000 euros) o al alquiler de un local.

De acuerdo a las últimas bases, podía solicitar la ayuda económica cualquier persona física o jurídica (excepto autónomos colaboradores) que haya iniciado una actividad por cuenta propia desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, en el término municipal de Burgos.

Esta es una de las principales subvenciones que tiene Juventud, pero no es la única, en 2025 contó con un presupuesto de 78.500 para asociaciones juveniles y grupos de jóvenes. El objeto de estas otras líneas son promover el asociacionismo juvenil, estimular el funcionamiento de colectivos de jóvenes y apoyar las iniciativas que fomenten la participación juvenil, tanto en el marco de sus propias asociaciones como en la vida social activa de los jóvenes.