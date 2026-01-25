Esta es la chef burgalesa que triunfa en Fitur 2026 con su «tapa canalla»

Un momento de la presentación de la tapa burgalesa de Ángela Vázquez, de El Bosque Encantado.ECB

La chef burgalesa Ángela Vázquez, de ‘El Bosque Encantado Gastrogin’, protagonizó este domingo el espacio gastronómico del stand de Castilla y León en Fitur 2026 gracias a su ‘Bombón de morcilla’.

Ante decenas de visitantes, desplegó su creatividad gastronómica y se estrenó en el mundo del ‘showcooking’ ante un público llegado de distintos puntos de España, desde Canarias y Castilla-La Mancha hasta Zamora y, por supuesto, Madrid.

Esta creación culinaria elevó la morcilla de Burgos a la categoría de objeto del deseo. «La gente quería repetir», explicaba Marian Domingo, responsable de ‘El Bosque Encantado’, que destacaba la buena acogida que tuvo también el vino escogido para maridar con esta tapa: ‘Vientos de pueblo’, de la bodega Septién, de Santo Domingo de Silos.

Por su parte, la chef Ángela Vázquez fue la encargada de ir explicando paso a paso su ‘Bombón de Morcilla’, que ganó en la categoría de IGP Morcilla de Burgos en la edición del Concurso de San Lesmes del año pasado. «Es un bocado lleno de sabor hecho con morcilla IGP de Burgos, con trocitos de pasas en su interior y una envoltura de polvo de kikos que le aporta ese toque crunchy tan característico», explica Vázquez. El toque dulce procede «de una mermelada de pimientos del piquillo casera, sedosa y untuosa, ideal para lograr un sabor especial», describía Domingo, que señala que esta tapa nació para quedarse en la carta de este establecimiento, en la calle San Juan. Actualmente, se puede pedir en el vermú y también como entrante si se pide dentro del menú.

«Es una versión un poquito más canalla de la morcilla de Burgos, más fresca. Y el público que se ha pasado por el stand no se lo esperaba, y como no tiene gluten, también ha gustado mucho», continuaba relatando la empresaria burgalesa.

La cocinera de ‘El Bosque Encantado’ representó a los profesionales burgaleses gracias a esta iniciativa liderada por la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, en colaboración con la Confederación Regional de Hostelería de Castilla y León (Hosturcyl). A lo largo de cuatro días, nueve cocineros de las distintas provincias de la región han desplegado su potencial gastronómico en Fitur.

«Es una experiencia que voy a recomendar, para nosotras era la primera vez y, además de presentarnos y dar a conocer el local fuera de Burgos, hemos aprendido mucho y nos traemos ideas que intentaremos poner en práctica», explicaba Marian Domingo, justo al finalizar el ‘showcooking’.

En vez de ‘El cielo nos ha elegido’, eslogan ideado por la Junta de Castilla y León para promocionar turísticamente la región en esta Feria Internacional de Turismo, quizá le encajaba más a Vázquez el lema ‘La morcilla nos ha elegido’, dado que ya es universal y automática la identificación entre Burgos y su producto más conocido y reconocido. De cualquier forma, el éxito fue absoluto, con decenas de personas haciendo cola para poder degustar uno de los bombones.

Madrid Fusión

Este lunes llega la presencia de la gastronomía burgalesa a Madrid Fusión. La Diputación de Burgos, a través de Burgos Alimenta, y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, han unido esfuerzos para que la provincia cuente con un representante en el Campeonato Nacional de Hostelería España, que se celebrará el 26 y 27 de enero.

Será el cocinero Francisco Javier Ruiz, del restaurante ‘La Jamada’ de Antonio Arrabal, el que compita por este prestigioso reconocimiento con la tapa ganadora del Concurso de San Lesmes 2025 ‘Berlina jam style’. Esta creación gastronómica es una berlina elaborada con mantequilla ‘Las Nieves’ de Espinosa de los Monteros, con 24 horas de fermentación, rellena de un guiso de pollo de corral de la región un poco picante, con un glaseado crujiente elaborado a partir de azúcar isomalt para que cristalice y con bacon de la Demanda.