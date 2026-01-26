Detenido en Burgos tras forcejear con una dependienta al intentar robar en un bazar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido días atrás a un individuo, a quien se investiga por la comisión de un presunto robo con violencia cometido en la ciudad.

El pasado miércoles 14 de enero sobre las 17.00 horas, el arrestado, a quien le constan varios antecedentes policiales previos, hurtó –presuntamente- diversos efectos en un céntrico bazar de la ciudad, hecho que fue advertido por personal del mismo.

Al verse sorprendido y para lograr escapar, mantuvo un forcejeo violento con una empleada, a quien causó lesiones de carácter leve.

Tras recibir el aviso en la Sala Cimacc-091 de la Policía Nacional, agentes uniformados llegaron con presteza al lugar de los hechos, recabando detalles de lo ocurrido y recogiendo el teléfono móvil del presunto autor, el cual extravió durante su huida. Inmediatamente se desplegaron por las inmediaciones tratando de localizarle, sin éxito.

La posterior investigación practicada ha permitido la identificación y detención de esta persona, quien ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.