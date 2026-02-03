Investigadores de la UBU analizan el impacto del Alpaka Fest

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los investigadores de la Universidad de Burgos Paula Antón Maraña, Julieta Díez Hernández y Adrián Moreno Molina han analizado de manera integral los efectos económicos, socioculturales y ambientales del festival Alpaka Fest, que se celebra desde 2023 en el municipio burgalés. En su informe han concluido que el evento un impacto positivo y es valorado como beneficioso por residentes y visitantes.

El estudio evalúa el impacto del Alpaka Fest desde una perspectiva de triple impacto, combinando metodologías de análisis económico, valoración sociocultural y medición de la huella de carbono. El objetivo principal ha sido ofrecer una visión rigurosa y aplicada del valor generado por este tipo de iniciativas culturales en entornos rurales, así como poner a prueba una metodología desarrollada por los propios investigadores en un caso real que afecta a un territorio de la provincia de Burgos.

Los resultados ponen de manifiesto que el Alpaka Fest generó en su edición de 2025 un impacto económico total estimado de 458.398 euros, derivado tanto del gasto directo de la organización como del realizado por los asistentes dentro y fuera del recinto a través de los gastos indirectos e inducidos, con efectos relevantes sobre sectores como la hostelería, el transporte y los servicios locales. A ello se suma un impacto sociocultural monetizado de 106.353 euros, reflejo del elevado grado de aceptación por parte de los residentes y de la alta valoración de la experiencia por parte de los participantes.

En el plano ambiental, el estudio estima un impacto asociado a la huella de carbono del evento situado de 29.007 euros, siendo el transporte el principal factor explicativo. Al integrar las tres dimensiones en un índice sintético de sostenibilidad, el balance final ponderado muestra un impacto neto positivo de 189.035 euros, lo que confirma que los beneficios económicos y sociales del festival superan con creces sus costes ambientales.

Los investigadores subrayan que este tipo de análisis resulta clave para visibilizar el papel de los eventos culturales como herramientas de dinamización económica, cohesión social y proyección territorial en zonas rurales afectadas por la despoblación. En este sentido, el informe destaca la importancia de seguir apoyando estas iniciativas desde las administraciones públicas, el sector privado y la propia comunidad local, con el fin de consolidar proyectos culturales sostenibles que generen valor más allá de su marco temporal.

El estudio se enmarca dentro de la línea de investigación eventos sostenibles desarrollada desde el Observatorio de Turismo de Burgos de la Universidad de Burgos y en colaboración con los organizadores del evento y el profesor Diego Serrano Gómez, y pretende servir como herramienta de apoyo a la toma de decisiones para organizadores de eventos, organismos públicos, o el resto de entidades colaboradoras.