La Policía Local detiene en Burgos a un joven y a un menor por intentar robar en una tienda

Agentes de la Policía Local adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida (URR) han detenido a dos jóvenes de 17 y 18 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, 31 de enero, cuando alrededor de las seis de la mañana se recibió un aviso ciudadano alertando de la presencia de dos individuos encapuchados que intentaban fracturar el escaparate de un conocido establecimiento comercial ubicado en la calle Vitoria.

El testigo facilitó una descripción detallada de los sospechosos y explicó que mientras uno de ellos golpeaba el escaparate con diversos objetos contundentes, el otro permanecía en la esquina de las calles Alfonso XI y Vitoria, realizando labores de vigilancia para alertar de una posible llegada policial.

La rápida intervención de los agentes de la URR permitió frustrar el intento de robo y proceder a la detención de ambos jóvenes, que pese a su corta edad son conocidos por los servicios policiales. Tras su arresto, fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición judicial.