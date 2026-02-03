El Festival Creando refuerza la cultura digital y el talento joven en el marco de la candidatura de Burgos 2031

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ha presentado hoy el Festival Audiovisual Creando, una iniciativa cultural y profesional que en 2026 celebra su decimosexta edición y que se consolida como un espacio de referencia para el impulso de la industria audiovisual y digital en la ciudad, en coherencia con la estrategia cultural y de ciudad vinculada a Burgos 2031.

El Festival Creando se celebrará del 5 al 8 de febrero, con actividades previas vinculadas al ámbito universitario y un programa central que tendrá lugar del 6 al 8 de febrero en el Fórum Evolución Burgos, centrado en la formación especializada, la exhibición de proyectos, el networking profesional y la reflexión sobre industria, emprendimiento y empleabilidad en el ámbito audiovisual y digital.

Durante la presentación, la presidenta de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, Andrea Ballesteros, ha subrayado que el Festival Creando “responde a una visión de la cultura como un ámbito estratégico para el desarrollo de la ciudad, no solo desde una perspectiva creativa, sino también como generador de innovación, oportunidades profesionales y valor social”, destacando su contribución al posicionamiento de Burgos como un entorno activo y comprometido con la cultura contemporánea.

El festival inicia en 2026 una nueva etapa coordinada por la Asociación Creando Industria Digital, con el objetivo de reforzar su orientación hacia la profesionalización del sector y la conexión entre el ámbito académico, los creadores y el tejido empresarial. Esta evolución consolida al Creando como una plataforma estable para la transferencia de conocimiento, la generación de sinergias y la visibilización del talento emergente.

Por su parte, la Fundación Círculo Burgos se suma al proyecto con una apuesta decidida por el talento local y los jóvenes creadores, reforzando el carácter formativo y de impulso al sector audiovisual. Destacando su capacidad para generar espacios de encuentro entre estudiantes, profesionales y agentes del sector audiovisual y digital, así como por favorecer nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Una dimensión cultural que supone un refuerzo en el sector, la antesala de la puesta en marcha del proyecto de la institución al Festival de Cine Petronila de Burgos.

Con más de quince ediciones de trayectoria, el Festival Audiovisual Creando ha evolucionado desde un evento de ámbito universitario hacia una iniciativa conectada con los retos actuales de la cultura digital y audiovisual, reforzando en esta edición su vocación de industria, innovación y proyección, en coherencia con la estrategia cultural de ciudad.