«Llevará meses recuperar la normalidad» en la N-232 entre Valdenoceda e Incinillas

El desprendimiento de una roca de 30 kilos en la carretera N-232 entre Valdenoceda e Incinillas, en el norte de Burgos, dejará cortada esta vía durante un tiempo. «El desprendimiento ha dejado absolutamente inhabilitada la carretera y necesitamos unas semanas para volver a poner en funcionamiento la zona», señaló al respecto el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Señaló que ingenieros de la Demarcación de Carreteras, técnicos del Ministerio y topógrafos están revisando la zona. Avisa que «nos llevará meses dejar la carretera absolutamente transitable con los mejores parámetros de calidad y seguridad», señaló .

Apuntó que durante este momento los técnicos revisan la zona y los alrededores para evitar otro colapso en la vía. «Hay que estudiar todo el perímetro de la carretera colateral a su trazado porque un desprendimiento como este indica o es inicio de que puede haber otros tantos», señaló.

El desprendimiento de rocas se produjo la noche del pasado domingo al lunes en el Desfiladero de los Hocinos entre los kilómetros 533,1 y 539,2 en el norte de la provincia. Este colapso de una roca provoco daños en el firme y en el muro de contención de la carretera y la explanación lo que obliga al corte de este tramo de la vía.

Durante todo este tiempo, los vecinos de las localidades afectadas deberán realizar un trayecto de más de 50 minutos. Se recomiendan los siguientes itinerarios alternativos: Acceso a Villarcayo y N-232 (Santander) desde Valdenoceda: N-232 (Valle de Valdivielso), N-629 a Trespaderne y Medina de Pomar, y CL-638 a Villarcayo; acceso a N-232 (Logroño) y CL-629 (Burgos) desde Incinillas: CL-629 a Villarcayo, CL-638 a Medina de Pomar, y N-629 a N-232 por Trespaderne y Oña, y acceso a N-232 (Santander) desde N-1 (La Bureba): N-232 a Oña, N-629 a Trespaderne y Medina de Pomar, CL-638 a Villarcayo y CL-629 (Intersección N- 232).