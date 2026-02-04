La Unidad de Plagas de Burgos, de nuevo a medio gas con un solo trabajador

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Unidad de Plagas se ha quedado recientemente con un único trabajador de los dos que la componían, ya que el empleado que tenía un contrato de apenas 9 meses ha dejado el servicio antes de que terminase este periodo para irse a trabajar a la Diputación Provincial. Así lo ha contado el concejal socialista José María Romo que avisa de que ya hay tareas que no se pueden realizar porque se requieren a dos personas por utilizarse productos químicos como es la desinfección de autobuses municipales y taxis.

Desde el grupo municipal socialista, lamentan que el parche para dotar de personal a esta unidad que desarrolla una labor esencial en la ciudad, ya que se ocupa de prevenir las plagas de palomas y roedores, entre otras misiones, haya durado un periodo tan breve de tiempo al acudir a un contrato temporal.

Romo recordaba que esta unidad lleva todo este mandato atravesando por problemas por la falta de plantilla, desde que en noviembre de 2024 se jubiló uno de los trabajadores. No fue hasta abril de 2025, tras varias denuncias de la situación por parte del PSOE, cuando se incorporó una segunda personal para suplir esa ausencia. "Ante la lentitud clamorosa, el equipo de Gobierno del PP sacó pecho y dijeron en ese momento que iban a dotar a la unidad de mayor estabilidad con tres trabajadores", recordó el socialista.

Lejos de buscar una nueva incorporación, el refuerzo temporal que se había planteado ha dejado el puesto, quizá porque ha encontrado un puesto que le ofrece más estabilidad, comentaba Romo. Por tanto, ni tres, ni dos, la Unidad de Plagas se queda de nuevo con un empleado. "Hoy estamos nuevamente en el punto de partida", lamenta.