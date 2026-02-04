Detenido por robar en una tienda a la que tenía prohibido acercarse por orden judicial

Detenido por robar en una tienda a la que tenía prohibido acercarse por orden judicialPOLICÍA NACIONAL .

Le conocían de sobra y tenía prohibido, por orden judicial, acceder al establecimiento. Pese a ello, volvió a las andadas este lunes y acabó siendo detenido por la Policía Nacional.

El hombre en cuestión, de sobra fichado por la Policía, entró como si nada en la tienda de ropa y calzado cuyos propietarios ya le denunciaron poco antes por robo. Ni corto ni perezoso, cogió dos cazadoras de uno de los expositores y huyó a la carrera provocando la activación de los sensores de seguridad.

Una de las empleadas, que ya conocía a esta persona de sobra por hechos similares recientes, avisó de lo ocurrido llamando al 091 mientras seguía sus movimientos por calles cercanas, en el centro de la ciudad, para informar de su ubicación.

Momentos más tarde, una dotación uniformada lo interceptó y detuvo como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar al haber infringido la prohibición judicial en vigor de acudir y acercarse al referido establecimiento comercial.

También se logró recuperar ambas prendas sustraídas, valoradas en conjunto en 120 euros, e inservibles para la venta según la denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial.

Según fuentes policiales, al detenido le constan más de una decena de arrestos por delitos contra la propiedad tan solo en el último año.