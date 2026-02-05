Carnavales 2026 y Burgos se disfraza. ¿Dónde, cuándo? Este es el programa.

Burgos se viste de Carnaval sin que falte un botón. La ciudad no perderá ninguno de los actos tradicionales, tendrá sardina, chorimorci, desfile y diversión asegurada desde el jueves 12 al martes 17 de febrero. Don Carnal y Doña Cuaresma reinarán esos días, pero no lo harán solos.

350 bailarines y más de 100 músicos conformarán el programa de Carnaval organizado por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Burgos en colaboración con asociaciones y agrupaciones de la ciudad. "Hemos buscado la participación de los burgaleses, es un paso más a Burgos 2031 que tiene futuro contando con todos, estos carnavales muestran no lo que vamos a hacer sino lo que estamos haciendo ya", señaló el concejal de Festejos, César Barriada.

Y se busca más participación. El desfile principal, que se celebrará el sábado 14 a las 19.30 desde el paseo de Atapuerca y al que te podrás sumar al terminar. "Está confirmada la participación de 31 agrupaciones, comparsas y ampas, es una alta participación y no se han podido sumar más porque se han quedado fuera de los tiempos de la formalización pero lo que sí invitamos es a todo el que lo desee a sumarse al desfile tras la última agrupación porque es un desfile participativo", remarcó.

Tradición de aquí y de otros lugares carnavaleros por excelencia. Todo tiene cabida en un programa que busca ser "variado, amplio" que supone una inversión de 100.000 euros. Todo arrancará con el Jueves de Todos el próximo 12 de febrero. El grupo de danzas María Ángeles Sáiz prepara juegos y merienda para todos en la plaza Teresa Jornet, 5 de Villimar.

Cartel del Carnaval 2026 diseñado por Gonzalo Díez Garcia, 'Chapu'. La tradición se disfraza El programa cuenta con una portada ideada por Gonzalo Díez Chapu. Se ha jugado con los personajes tradicionales de Burgos:los gigantillos, el Cid, la morcilla o la sardina ataviados con su propio disfraz. Se presenta bajo el título Mitos y Leyendas. «Queríamos que sirviera de paraguas que fuera lo suficientemente amplio para que todos se identifiquen y animen a participar.

Nacho Pistacho será el pregonero de los Carnavales de 2026 Pregón y concierto, todo en uno El pregonero de los Carnavales 2026 será Nacho Pistacho. El cantante burgalés llega de llenar en un concierto en Madrid y confirmar su presencia en la próxima edición del Sonorama. "Es un artista burgalés conocido y reconocido que buscará que todos los asistentes a la plaza mayor sean participantes del inicio de los carnavales", señaló Barriada. El pregón será a las 20 horas del viernes 13 de febrero, pero antes, Nacho pistacho y su banda animarán la cita con un pequeño concierto que prometen "enérgico y lleno de positividad".

Los actos más destacados de los carnavales de Burgos. Tradición, el carnaval de siempre Cada día habrá un momento para recordar los carnavales de siempre. El guiño a la historia de este corto reinado de Don Carnal cuenta con un colorido y una imaginería propia de Burgos. El viernes 13 de febrero a las 19 horas el grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves pondrá a correr, al son de las dulzainas, a zamarracos y cachivirros con sus pellejos, trallas y cencerros por el centro de la ciudad. El sábado será el turno de Danzas Burgalesas Justo del Río a las 13 horas en la

calle Avellanos. El domingo a partir de las 13 en la Plaza mayor y por toda la ciudad estas agrupaciones se unirá a Los Zagales, Diego Porcelos y Gavillas para sacar a pasear a sus tarascas con peleles, cachidiablos, botargas, vacas rabonas y otros personales de la tradición carnavalera burgalesa. El domingo de carnaval a las 18 horas, en la plaza Teresa Jornet, Danzas Burgalesas Mª Ángeles Saiz convoca el Domingo de Piñata.

Los actos más destacados de los carnavales de Burgos. Teatro y música El color lo pone cada día, y no hace falta que sea Carnaval, el teatro. Las agrupaciones animan las frías tardes de estos días con historias ingeniosas y vestuario creativo y lleno de color. No te puedes perder: el viernes a las 19 horas Vieja Escuela en concierto en la Plaza Nueva de Gamonal; 19:00 h. VIEJA ESCUELA: “En concierto”. El sábado a las 12:30 en Francisco Grand Montagne DJ Freed; a las 13:00 horas por el Paseo del Espolón Jazzon'sFive cuatro músicos y Kicirke; a las 13:30h. y 20.00 h. por el Paseo del Espolón Sound de Secá presentará su fiesta ambulante 'Âcid'; 17:30 h. La fiesta de chispita de animación infantil en Plaza Roma y le seguirá a las 19 horas 19,00 h. Trío Tentación.

​El domingo 15 las actividades de Carnaval arrancan con la música de Dj Josele en la calle Francisco Grandmontagne a las 12.30 horas. A la misma hora pero en la Plaza Alonso Martínez animará las calles los meneítos carnavalescos de Burgosalson. A las 13 horas en Francisco Grandmontagne es la hora del jazz con Jubilee Stomp. En cuantoa l teatro Fandunito y La Gran Familia en la Plaza Santo Domingo a las 13 horas, Bricadeira con el espectáculo Merograde en la Plaza Alonso Martínez a la misma hora.

​Para la tarde está previsto a las 18:30 h.Teatro Clown Familiar de Teatro La Sonrisa en el Teatro Principal (entrada cinco euros), a las 18:30 h. Fadunito lleva su 'Gran familia' al paseo del Espolón y a las 19:00 h. en la plaza del Rei San Fernando estará Batubulán y su hechizo a ritmo de batucada y a las 19.30 llega Brincadeira con Glowdrums en el Espolón.

Y es lunes Almozandia teatro con 'Carabín carabán” (17.30 Plaza Mayor); Tiritirantes y su carrusel ambulante (Parque Félix 17.30 h); Bingo Musical Solidario con Ronco Teatro (Llana de Afuera a las 18:30 h.).

​El último día contará con la amenización de Tititriteros de Binéfar lleva 'Juerga' a la Plaza Mayor a las 17.30 horas. A la misma hora Almozandía teatro representarán 'Carabín carabán' en el parque Félix.

Chirigota en la puerta del Sarmental La Peña Recreativa Castellana volverá a sorprender con sus estrofas únicas y cargadas de ironía lanzando dardos a diestro y siniestro. La cita es el domingo a las 13.30 horas. ¿Con qué nos sorprenderán?

Los actos más destacados de los carnavales de Burgos. Desfile de Don Carnal, Doña Cuaresma, la sardina y compañía El desfile de Don Carnal, Doña Cuaresma, la sardina y 31 agrupaciones burgalesas, arrancará a las 19 horas desd el Paseo de Atapuerca. Con fanfarrias, cabezudos, grupos tradicionales, grupos de teatro y Ampas de colegios de la ciudad, todos mostrarán sus disfraces. El recorrido se inicia en el Paseo de Atapuerca, por puente San Pablo, plaza del Cid, calle Santander, calle Concordia, Laín Calvo y culminará en la Plaza Mayor. "Un desfile en el que se ha confirmado la participación de 31 agrupaciones pero, al cerrar el desfile, podrán sumarse a él todos los que quieran porque es el bullicio lo que se busca", señaló el concejal de Festejos.



Oscar Corcuera Chorimorci y otras degustaciones La gastronomía tendrá su momento en estos Carnavales 2026 de Burgos. Desde el viernes a las 20.30 horas y hasta el domingo los bares del centro histórico volverán a convocar el Chorimorci con pincho de chorizo o morcilla más bebida a un precio de tres euros. El Chocobizco será a las 18 horas en la Llana de Afuera para los niños disfrazados. El martes 17 de febrero a las 19 horas tendrá lugar una Sardinada Popular en la Plaza Roma y a las 19.30 Degustación de Sardinas Asadas y Morro entre las calles San Lorenzo y Sombrería.



Los actos más destacados de los carnavales de Burgos. La sardina se moverá entre Gamonal y el Centro Finalmente sí habrá sardina en los carnavales de 2026 al superarse los contratiempos. Y será una sardina viajera. Arrancará en Gamonal donde se expondrá el 13 de febrero en la Plaza Roma, con cesión de tridente entre la Asociación de Bares del Centro y la Asociación de Hostelería de Gamonal. Se moverá hasta el centro de la ciudad el 14 de febrero con una ceremonia de cesión de tridente a la inversa.

​El domingo 15 de febrero se expondrá sardina en Llana de Afuera para que burgaleses puedan fotografiarse con la gran protagonista del carnaval y animan a que se comparta en redes sociales con #sardinaburgos2026.

Los actos más destacados de los carnavales de Burgos. Quema de la sardina y despedida A la 20.30 arrancará el sepielo y funeral de la sardina ceremoniado por Sito de Bambalúa Teatro, Los Gurús, Batubulan, la Charanga Los Chones y la Panchoneta. El desfile de las, antorchas y viudas partirá de la Plaza Mayor y recorrerá con sus lamentos el centro de la ciudad. A las 22 horas se iniciará la tradicional quema de la Sardina en la Plaza Mayor. Una tristeza que se tratará de pasar con moscatel y canutillos. Así se despide un carnaval organizado en tiempo récord, con un presupuesto de 100.000 euros y la participación de diferentes asociaciones y agrupaciones que mantienen vivas las tradiciones.