Herida una anciana en un atropello en Burgos

Una mujer de unos 80 años resultó herida este sábado, tras sufrir un atropello en la calle Benedictinas de San José, en el paso de peatones, en Burgos capital, según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias recibió una llamada a las 10.45 horas que informaba del suceso y se pedía asistencia para una mujer, que había sido atropellada en el paso de peatones. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar.