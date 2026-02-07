Herida una mujer en otro atropello en Burgos
El accidente se registró en un paso de peatones en la calle Obdulio Fernández
Segundo atropello en Burgos este sábado. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.16 horas sobre el atropello de un turismo a una mujer de unos 50 años en un paso de peatones situado a la altura del número 18 de la calle Farmacéutico Obdulio Fernández, en Burgos capital.
En centro de emergencias avisó del accidente a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza una ambulancia soporte vital básico.
Por la mañana, los servicios sanitarios atendían a una mujer de unos 80 años tras sufrir un atropello. El Centro de Emergencias recibió una llamada a las 10.45 horas que informaba del suceso y se pedía asistencia para una mujer, que había sido atropellada en el paso de peatones. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar.