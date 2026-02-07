Herida una mujer en otro atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Segundo atropello en Burgos este sábado. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.16 horas sobre el atropello de un turismo a una mujer de unos 50 años en un paso de peatones situado a la altura del número 18 de la calle Farmacéutico Obdulio Fernández, en Burgos capital.

En centro de emergencias avisó del accidente a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza una ambulancia soporte vital básico.

Por la mañana, los servicios sanitarios atendían a una mujer de unos 80 años tras sufrir un atropello. El Centro de Emergencias recibió una llamada a las 10.45 horas que informaba del suceso y se pedía asistencia para una mujer, que había sido atropellada en el paso de peatones. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar.