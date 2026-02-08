La falta de personal lastra la recaudación de la inspección de tributos de Burgos en 1,5 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El trabajo del Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Burgos refleja, en la memoria correspondiente al primer semestre de 2025 -la más reciente hasta la fecha-, que la falta de medios humanos en la sección ha provocado un descenso en la recaudación municipal de 1,5 millones de euros, comparado con el mismo periodo del año 2024.

Entre enero y junio del pasado ejercicio, las actas emitidas se quedaron en 974, un 42% menos, que permitieron liquidar 3.357.907 euros que ingresaron las arcas municipales, fruto de la labor de control del pago de impuestos y tasas. Y en 2024 se levantaron 1.671 actas por un importe de 4.835.485 euros, en concreto 1.477.578 por encima del último informe conocido.

Es cierto que se relatan varias incidencias que durante los primeros seis meses del año dificultaron la labor del equipo de inspección tributaria, como la adjudicación de un nuevo contrato de notificaciones que entró en vigor en abril. Pero en el inicio de la memoria se dejan claros los problemas de personal. «Se debe tener en cuenta que desde el año 2022 hasta la fecha el Servicio de Inspección cuenta en su plantilla con tres personas menos, 2 agentes tributarios jubilados y un administrativo que ha quedado vacante», se indica de manera explícita. Por tanto, merece la pena ver cómo era la actividad en el año 2022 frente al último del que se tiene información. En el primer semestre de aquel ejercicio se emitieron 2.486 actas, frente a las 974 actuales, con un resultado de 4.281.907 euros ingresados por el Ayuntamiento de Burgos.

Los técnicos del área se encargan de revisar tasas e impuestos que en algunos casos no habían sido pagados por los contribuyentes y, en otros, se habían pagado, pero en una cantidad menor de la que correspondía. Además, prestan apoyo en labores de recaudación al Órgano de Gestión Tributaria y Financiera. Es una tarea imprescindible y prioritaria, ya que lo habitual es que permitan aflorar, es decir, ingresar casi 8 millones de euros anuales, que, de otra manera, se hubieran perdido.

Durante la última Comisión de Coordinación Tributaria, en la que se expusieron los datos correspondientes al primer semestre de 2025, el grupo municipal socialista hizo ver su preocupación por el descenso de actas y de recaudación. «Esto es muy grave», señala ahora la viceportavoz del PSOE, Sonia Rodríguez, ya que este servicio es el que garantiza que los ciudadanos «cumplan con sus obligaciones tributarias de forma justa y equitativa, evitando que el gasto público recaiga únicamente en los ciudadanos cumplidores».

Desde su punto de vista, la incapacidad de mantener un servicio de inspección «eficaz» por parte del actual equipo de Gobierno de Cristina Ayala «favorece a los defraudadores y desprotege y desalienta a las empresas y ciudadanos que pagan sus impuestos en tiempo y forma».

De acuerdo a la última memoria elaborada, a la que ha tenido acceso este periódico, es en la revisión de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento de dominio público a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros (Ordenanza Fiscal número 222) en la que más éxito recaudatorio ha tenido el Servicio de Inspección de Tributos.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se instruyeron 155 expedientes que originaron la emisión de 158 liquidaciones por importe de 2.565.947,59 euros. Un ejemplo de empresas que deben pagar esta tasa son las comercializadoras del sector eléctrico. Además, se iniciaron otros 3 expedientes por el concepto de telefonía fija con dos liquidaciones por importe de 26.615 euros.

El 76,4 % de la cantidad aflorada para las arcas municipales en el primer semestre del año pasado tiene que ver con la vigilancia realizada sobre esta tasa en particular.

Impuestos

En las actuaciones de los trabajadores de la inspección que se corresponden con impuestos, la cantidad más alta recaudada tiene que ver con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, conocido como Icio, en el que se obtuvieron 390.139 euros, fruto de 202 actas de contribuyentes que no habían autoliquidado el Icio. En este campo, se revisaron las 1.597 autoliquidaciones de quienes sí realizaron el trámite de abonar la cuantía correspondiente, por importe de 2.308.204 euros.

La memoria refleja el resultado de la inspección en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en este caso conocido como pago de plusvalías en una compraventa de inmuebles. Se revisaron 100 transmisiones, de las cuales se resolvieron 35 expedientes, que configuraron 35 actas por valor de 50.340 euros.

El impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) fue otro de los revisados con la emisión de 7 actas por un importe asociado de 33.465,59 euros.

Además de la tasa por utilización o aprovechamiento de dominio público urbano, otras sobre las que trabaja el servicio de inspección son la de tramitación de licencias urbanísticas y declaraciones responsables y la de concesión de licencias medioambientales. En el caso de la primera, se revisaron 1.790 autoliquidaciones de contribuyentes por importe de 250.536 euros. Y los contribuyentes que no la autoliquidaron tuvieron que abonar 28.101 euros como consecuencia de 178 actas.

En cuanto a las licencias medioambientales, se atribuye a la inspección el levantamiento de actas y la práctica de liquidaciones. Una vez comprobadas las licencias de apertura de establecimientos, licencias medioambientales y comunicaciones de inicio de actividad, se emitieron, entre enero y junio, 241 liquidaciones por importe de 222.184 euros.