Condenado a 6 años de cárcel un traficante sorprendido con 2 litros de ketamina

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a A.C.I. a una pena de seis años de cárcel por un delito de tráfico de drogas después de que fuera sorprendido por agentes del Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Policía Nacional en Burgos cuando transportaba en un vehículo dos litros de ketamina, así como cerca de un kilo de marihuana. El tribunal ha condenado a P.M.R.C., el otro acusado que iba con él en el coche a una pena de 18 meses de cárcel, al aplicarle las atenuantes de drogadicción y confesión.

En el caso del principal acusado, cuya defensa había alegado la atenuante de drogodependencia. El tribunal constata que es drogodependiente, pero en este "en ningún caso se acredita que dicha drogadicción afectase gravemente a sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos", ni que actuara bajo ala influencia de su adicción.

Sostiene el tribunal que por el valor de la droga incautada al acusado, 115.281,55 euros, y el dinero que le ocuparon en la detención, 625 euros, "se desprende claramente que el delito cometido no es sólo para sufragarse el consumo inmediato de droga".

Durante el juicio, el principal acusado alegó que desconocía lo que contenía la garrafa. En la vista oral declaró que la garrafa se la dieron en Vitoria personas a las que compraba habitualmente la marihuana. Que les preguntó qué contenía la garrafa y que le contestaron que llevaba GBL (un precursor de drogas), que era legal y tenía baja pureza de THC. Los policías que declararon en el juicio señalaron que cuando preguntaron al acusado en dependencias policiales qué llevaba la garrafa les contestó que era ketamina.

Los hechos enjuiciados se remontan a una investigación entre enero y febrero del pasado año del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la comisaría de Burgos, bautizada operación 'Glokoso', determina que el acusado se dedicaba al tráfico de drogas, para lo que utilizaba el vehículo de empresa para la que trabajaba como repartidor.

El 8 de febrero de este año, efectivos de la Policía Nacional interceptaron el coche particular que conducía A.C.I. y en el que iba de copiloto el otro acusado. Los agentes localizaron en el suelo de los asientos traseros cuatro bolsas con cerca de un kilo de marihuana. Junto a la rueda de repuesto, la Policía localizó una garrafa con dos litros de ketamina. Ambos fueron detenidos.

P.M.R.C., que había sido puesto en libertad, acudió horas después voluntariamente a la comisaría de Policía, donde entregó 22,05 gramos de MDMA (cristal), mientras que la pareja del otro acusado se presentó también en la comisaría para entregar 115 gramos de marihuana del acusado.