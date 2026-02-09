Dos hombres heridos en un accidente por alcance en la A-1, cerca de Villalmanzo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos hombres, de unos 40 años de edad, han resultado heridos en una colisión por alcance de dos vehículos, a la altura del kilómetro 209 de la A-1 sentido Madrid. El golpe, registrado en las cercanías de Villalmanzo, obligó a movilizar a la Guardia Civil de Tráfico, así como a las Emergencias Sanitarias de Sacyl.

La sala de Operaciones del 112 recibió el aviso del accidente a las 8.45 horas de este lunes, 9 de febrero. En esa llamada se advertía de que dos varones se encontraban mareados como consecuencia del percance circulatorio, por lo que se indica que necesitaron atención médica.