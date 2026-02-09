Dos hombres heridos en un accidente por alcance en la A-1, cerca de Villalmanzo
El 112 ha movilizado a los servicios de emergencias sanitarias, ya que en el aviso se indicaba que los dos varones se sentían mareados tras el golpe
Dos hombres, de unos 40 años de edad, han resultado heridos en una colisión por alcance de dos vehículos, a la altura del kilómetro 209 de la A-1 sentido Madrid. El golpe, registrado en las cercanías de Villalmanzo, obligó a movilizar a la Guardia Civil de Tráfico, así como a las Emergencias Sanitarias de Sacyl.
La sala de Operaciones del 112 recibió el aviso del accidente a las 8.45 horas de este lunes, 9 de febrero. En esa llamada se advertía de que dos varones se encontraban mareados como consecuencia del percance circulatorio, por lo que se indica que necesitaron atención médica.