Tres años y una sola inversión en los distritos. El PSOE denuncia que el balance es "demoledor"

El balance de los distritos es "demoledor". Así lo afirma la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Virginia Escudero, que asegura que la única inversión ejecutada en tres años de mandato del PP es la reforma del lavadero de Cortes, con un gasto de 15.000 euros. "El resto de los distritos, cero euros", se queja.

Desde el PSOE apuntan que este 2026 seguirá esta misma línea y sin avances tampoco en la redacción de un nuevo reglamento de funcionamiento de los distritos, como estaba previsto. "Ni siquiera en las juntas que se han celebrado en este inicio de año se han aprobado las nuevas inversiones para 2026", explica Escudero.

La concejala puso como ejemplo el distrito Este, del que es representante, donde proyectos reclamados reiteradamente por los vecinos no pueden ejecutarse porque, según explicó, el equipo de Gobierno con el concejal de Urbanismo a la cabeza, Juan Manuel Manso, decidió reformularlos "a lo grande", haciéndolos inasumibles para el presupuesto asignado a los distritos. "La consecuencia es clara: no se va a hacer absolutamente nada", lamentó, a la vez que añadió que esas iniciativas tampoco se desarrollarán con el presupuesto general porque no recoge partidas para nada de lo que los distritos solicitan.

Una de las actuaciones centrales para el distrito Este era la plaza de la iglesia de Capiscol, que sigue en el mismo punto de partida, "con el agravamiento de que se ha firmado un contrato de cesión con el Arzobispado en el que el Ayuntamiento se ha comprometido a que en cuatro años tiene que hacer proyecto y obra".

También habló sobre lo sucedido la semana pasada en el distrito Sur, en el que José Antonio López, como presidente, y Juan Manuel Manso, desde Urbanismo, "juegan a lo mismo de siempre". Según describe, en la junta de distrito se preguntó por el proyecto de accesibilidad de la calle Frías y sobre la cubierta del Centro Cívico de San Agustín y en ese momento se dijo que no había nada. "Dos días después, responsables del equipo de Gobierno se reúnen con una de las asociaciones del barrio para presentarles estos proyectos, que se ve que los demás miembros de la junta de distrito no teníamos que saber", lamenta.

Como conclusión, la concejala socialista sostiene que el PP "desprecia" los órganos de participación ciudadana. Y sobre esta área municipal, cargó contra José Antonio López, por haber salido a presentar unas bases para las fiestas de los barrios de 2026 que todavía no están publicadas, con varias celebraciones ya terminadas. "¿Quién está al volante de este Ayuntamiento?", se pregunta.