Herido un joven en Burgos tras caer del péndulo de una grúa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de unos 25 años ha resultado herido tras caer del péndulo de una grúa en la calle José Vicente del Val, en Burgos capital. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.04 horas en la que una persona ha resultado herida al caer de una grúa en la calle José Vicente del Val, en Burgos capital.

Un varón de unos 25 años ha caído al suelo desde un péndulo en movimiento. Se ha trasladado aviso a Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía recursos.

Como consecuencia de la caída de materiales de la grúa al suelo, un autobús urbano ha sufrido un accidente. Como consecuencia en el autobús hay una mujer herida que precisa asistencia.