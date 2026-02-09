Deportes abre el plazo de inscripción (el 10 de marzo) para los campamentos y los cursos de verano

Foto de grupo de los participantes en los campamentos municipales, en una imagen del pasado verano.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El consejo de Deportes ha llevado a aprobación la programación de los cursos y de los campamentos de verano para el 2026. Este año se ofertarán cerca de 700 plazas entre todas las actividades que incluyen los campamentos multideporte y distintos cursos para todas las edades.

El plazo de inscripción comienza para los abonados, a partir del 10 de marzo a las 8.00 horas y para los no abonados, desde el 12 de marzo, a las 8.00 horas.

En relación con los campamentos, cuyo objetivo principal es la conciliación de las familias durante las vacaciones infantiles, están diseñados para escolares nacidos entre 2012 y 2019, ambos inclusive. Normalmente, se desarrollan en El Plantío y San Amaro, pero esta segunda ubicación está condicionada al desarrollo de obras en el polideportivo y, por tanto, podría variar, según las indicaciones de la concejala Carolina Álvarez.

Los campamentos, que contarán con opción de madrugadores y continuadores, tendrán un coste de 42 euros por semana para los abonados y de 60 para los no abonados. No se permite la inscripción a más de dos turnos por escolar. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se abrirá otro turno con las plazas que hayan quedado disponibles, a partir del 7 de mayo.

La actividad contará con actividades acomodadas a las edades de los participantes, con tiempo para la piscina, pero también para otros juegos en la zona de Fuentes Blancas y La Quinta, para quienes se apunten en El Plantío, y en el Parral, para quienes vayan a San Amaro.

En cuanto a los cursos deportivos, se programan actividades de agua y de raqueta con especialidades como matronatación, cursos de iniciación a la natación, de perfeccionamiento y mixtos, que conjugan tanto la iniciación como el perfeccionamiento.

En los deportes de raqueta habrá opciones para el pádel y el tenis, tanto para niños, como para jóvenes y adultos (mayores de 18 años).