El arreglo de las goteras del Plantío deberá esperar a la modificación del presupuesto

El arreglo de la cubierta del polideportivo del Plantío tiene proyecto, pero no partida en el presupuesto general del Ayuntamiento de Burgos de 2026. Así lo confirmaba la concejala responsable del Servicio de Deportes, Carolina Álvarez, preguntada por este asunto tras la queja realizada el pasado viernes por el portavoz socialista, Josué Temiño, que denunció la colocación de cubos en el hall de acceso para recoger el agua que se filtra con todas estas lluvias de las últimas semanas.

Álvarez explicó que el plan del equipo de Gobierno del PP pasa por incluir partida económica para la reparación en la modificación del presupuesto que se realice cuando se incorporen los remanentes del ejercicio de 2025. Por tanto, calcula que las obras podrían realizarse para la época en la que acabe la temporada deportiva para no afectar a los equipos que utilizan esta instalación municipal.

La popular indicaba que las goteras no afectan a la zona del terreno de juego y que están concentradas en la entrada. «Este es un fallo que tiene la instalación que, por supuesto, hay que solventarlo y el proyecto está preparado, pero no afecta ni a deportistas ni al público», argumentó. Álvarez espera que, para cuando termine la temporada, se pueda contar con presupuesto y realizar la obra necesaria.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, denunció el pasado viernes el mal estado del polideportivo de El Plantío, donde los fines de semana ya es habitual colocar cubos para recoger el agua de las goteras coincidiendo con partidos del Tizona, del balonmano o de baloncesto femenino. «No saben ni arreglar goteras. Esa es la gestión del Partido Popular», afirmó, advirtiendo además de que esta imagen «hace daño a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031» porque el deporte es cultura.