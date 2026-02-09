Un vehículo choca contra otro volcado en la autovía de ronda en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia se han movilizado esta tarde por un accidente a la entrada de Burgos capital. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 19.32 horas que avisan del vuelco de un turismo, contra el que más tarde ha chocado otro, en el kilómetro 2 de la BU-11, la autovía de ronda, en dirección Burgos.

Según estas mismas informaciones, los tres ocupantes del turismo volcado se encuentran fuera del vehículo, y en principio parecen estar ilesos.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.

A petición de la Policía Local, el 1-1-2 avisó también a los Bomberos para la retirada del turismo volcado y limpieza de la calzada. El 1-1-2 avisó también al Cuerpo Nacional de Policía. Finalmente se ha atendido a una persona herida, un varón de 27 años a quien ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos.