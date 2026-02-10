Luis Marcos encabeza la candidatura del PCAS a las autonómicas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) concurre en todas las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León a las elecciones del 15 de marzo, según informa la formación a través de una nota de prensa.

El mensaje de los castellanistas se centra en la "defensa sin complejos" de cinco ejes esenciales, democracia, participación, transparencia y "lucha sin descanso contra la corrupción". Un medio rural "vivo, más ideas y recursos contra la despoblación, y que los beneficios de los recursos del territorio reviertan en la gente del campo". Economía fuerte, verde y social, "centrada en los intereses de los castellanos y en las grandes fortalezas que ofrece nuestra tierra".

También una financiación justa garantizando "servicios públicos de calidad, que lleguen a todos los rincones de Castilla y León". Construcción de una "comunidad fuerte y respetada en el marco de una España federal y europeísta".

Encabeza la lista comunera en Burgos, así como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Marcos, secretario general del PCAS-TC, miembro fundador de esta formación política en 1988, profesor e investigador universitario, "profundamente comprometido con el medio ambiente, la sostenibilidad y el medio rural".

Acompañan a Luis Marcos en la candidatura por Burgos del PCAS-TC) Noelia Rubio, presidenta del PCAS-TC, administrativa de empresas y servicios sociales; Domingo Hernández, presidente del PCAS-TC Burgos, técnico en imagen y empresario de turismo rural.

Nazaret del Hierro, administrativa en empresas rurales y portavoz del PCAS-TC en Melgar de Fernamental; Carlos Rad, profesor e investigador universitario; exprocurador en Cortes de Castilla y León; Sandra Curiel, doctora en ciencias, profesora de instituto y activista de Burgos pide Paso; Ramón Abad, gestor en empresas de viticultura y activista social; Juncal Maltrana, empresaria sector comercio textil y activista ruralista; Óscar Palma, educador social, trabajador social y concejal en Quintanavides; Aurora Vilariño, fotógrafa emocional, activista rural y en plataformas contra plantas biogás; David Santamaría, trabajador del sector de gestión de residuos, ruralista y activista social; Mª Beatriz del Mazo, profesora, máster psicopedagogía, concejala Melgar de Fernamental; Millán Álvarez, técnico de mantenimiento industrial, concejal en Revilla del Campo y Mª Ángeles Marijuán, profesora de instituto en ciencias jubilada y activista rural.