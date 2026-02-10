Herida leve en una salida de vía en la rotonda de acceso de la carretera del Cementerio

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer de 40 años resultó herida leve hoy tras la salida de vía de un turismo registrada en la rotonda de acceso de la carretera del Cementerio, en la ciudad de Burgos.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 15.50 horas y trasladó la información a la Policía Local de Burgos. Posteriormente, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria para la conductora, que se encontraba mareada, por lo que se informó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una ambulancia al lugar. Asimismo, se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía.