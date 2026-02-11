Brais Martínez: "Es normal que nos ilusionemos y que pensemos que se pueden lograr grandes cosas"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Martínez valoró la situación por la que atraviesa y su buena posición en la clasificación, lo que hace que sea "normal que nos ilusionemos y que pensemos que se pueden lograr grandes cosas".

En su repaso por la campaña del equipo y ante el próximo enfrentamiento contra el Cádiz, el sábado, a las 16.15 horas, en El Plantío, Martínez destaca que "esperamos un partido duro ante el Cádiz. Tenemos que estar al máximo para no pasarlo mal porque el Cádiz es un gran equipo con mucha calidad, pese a que esté atravesando una mala racha”.

Destaca que la Segunda División "es una liga en la que es muy complicado sacar tres puntos, tanto fuera como en casa. Por eso, hay que ir al 100% en cada partido, si bien es cierto que hacernos fuertes en casa va a ser clave para intentar conseguir grandes cosas de aquí a final de temporada”.

El jugador del Burgos CF también valoró el partido contra Las Palmas, un equipo que "te suele someter, por lo que atravesamos fases defensivas más largas de lo habitual. También son fuertes a balón parado y pudieron hacernos daño, pero creo que estuvimos bien y, sobre todo, tuvimos a un Ander Cantero colosal”.

Sobre la jugada en ese partido de un posible penalti a Mollejo, Martínez indicó que "el vídeo del CTA de poco nos consuela ya porque no se puede cambiar lo que pasó. A mí me cambiaron justo en ese momento y viví la acción del posible penalti desde el banquillo. A mi parecer, hubo contacto, pero es de esas jugadas que dejan a interpretación del árbitro y poco puedes hacer”.

Brais Martínez no está disfrutando de muchos minutos, lleva 207 repartidos en cinco partidos, dos de titular. Asume que el equipo "está funcionando muy bien desde la primera jornada y no es fácil entrar en el once".

Afirma que los que salen de inicio "están dando buen rendimiento, pero los que somos menos habituales también estamos apretando en los entrenamientos y poniéndole las cosas difíciles al míster a la hora de decidir”.