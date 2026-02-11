FAE y la FER comparten análisis sobre el entorno empresarial en Logroño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha mantenido esta mañana en Logroño un encuentro institucional con la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), enmarcado en la ronda de contactos que el presidente de FAE, Nacho San Millán, está celebrando con organizaciones empresariales de provincias vecinas a Burgos.

Durante la reunión, ambas organizaciones han intercambiado impresiones sobre algunos de los principales retos que está afrontando el tejido empresarial, como el absentismo laboral, la baja productividad y las dificultades derivadas de la elevada carga burocrática y de la sobreabundancia normativa.

En materia de burocracia, desde FAE se ha abordado la ley de simplificación administrativa, una iniciativa que ha permitido avanzar en la reducción de trámites y en la agilización de la relación de las empresas con la Administración, pero que aún se considera insuficiente. Ambas organizaciones han coincidido, por ello, en la necesidad de seguir profundizando en este ámbito para facilitar la actividad empresarial.

La presión fiscal ha sido otro de los asuntos que se han abordado durante el encuentro. En este contexto, se ha señalado que en La Rioja se ha estado trabajando para configurar un marco más favorable para las empresas, orientado a mejorar la competitividad y favorecer el desarrollo económico.

Por parte de FAE han participado en la reunión su presidente, Nacho San Millán; los vicepresidentes, Javier Herrán y Julián Alonso; el miembro del Comité Ejecutivo, Arturo Rica; y la secretaria general, Emiliana Molero. En representación de la FER han asistido su presidente, Eduardo de Luis; el vicepresidente primero, Carlos del Rey; el vicepresidente segundo, Santiago Gutiérrez; y el secretario general, Eduardo Fernández.

El encuentro ha servido para mantener un espacio de diálogo institucional entre ambas organizaciones empresariales y para compartir análisis y experiencias sobre cuestiones de interés común para el tejido productivo de Burgos y La Rioja