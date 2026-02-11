Herida una mujer en un atropello en Burgos
El accidente se produjo en el cruce de la calle Esteban Sáez Alvarado con Carretera Poza
Una mujer de 66 años ha resultado herida en un atropello en Burgos. El centro de emergencias recibía una llamada a las 18:44 horas en la que se informaba del atropello de una mujer en la calle Esteban Sáez de Alvarado, cruce con la Carretera de Poza.
En el aviso al 1-1-2 se informa de que la mujer se encuentra consciente y contusionada. El 1-1-2 avisó de atropello a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.