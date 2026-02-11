Herida una mujer en un atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 66 años ha resultado herida en un atropello en Burgos. El centro de emergencias recibía una llamada a las 18:44 horas en la que se informaba del atropello de una mujer en la calle Esteban Sáez de Alvarado, cruce con la Carretera de Poza.

En el aviso al 1-1-2 se informa de que la mujer se encuentra consciente y contusionada. El 1-1-2 avisó de atropello a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.